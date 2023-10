Artikkelen fortsetter under annonsen

I tredje kvartal fikk eiendomskjempen Entra et resultat før skatt på minus 1,9 milliarder kroner, viser den ferske rapporten. Resultatet var påvirket av negative verdiendringer på 2,2 milliarder kroner.

I løpet av årets ni første måneder har Entra skrevet ned verdiene med totalt 4,7 milliarder kroner. Verdien av Entras portefølje har falt med rundt 13 prosent fra toppen for to år siden, ifølge Infront.

Entra vil ikke betale ut et utbytte for første halvår av 2023, fordi det heller skal jobbes med styrking av balansen. Selskapets utbyttepolitikk forblir imidlertid uendret.

Entra fikk leieinntekter på 833 millioner, en økning på seks prosent fra året før. Resultatet fra eiendomsdriften ble 319 millioner kroner, som var noe bedre enn konsensusestimatet fra analytikerne.

Mye gjeld

Ifølge rapporten er markedsverdien av eiendomsporteføljen nå 72 milliarder kroner, mens netto rentebærende gjeld er 39,1 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På tre år har Entras belåningsgraden (loan-to-value) økt fra 37 til 54,7 prosent, mens Entras mål er at den skal være under 50 prosent over tid. Det siste året har Entra solgt eiendom for fire milliarder, men selskapet skal selge mer dersom det oppnår akseptabel prising. For øyeblikket er det stor avstand mellom kjøper og selger.

DNBs eiendomsanalytiker Simen Mortensen har vært mest bekymret for Entras rentedekningsgrad, definert som netto leieinntekter delt på renteutgifter. Entra beregner dette nøkkeltallet til 1,9x, ned fra 2,04x i andre kvartal.

For at «investment grade»- ratingen skal opprettholdes, må rentedekningsgraden komme opp til 2,4x på sikt, har Mortensen tidligere sagt. Årsaken til at selskapene vil beholde en slik rating, er at det gir bredere og billigere tilgang på kreditt.

Entras gjeld fordeler seg på 22,2 milliarder bankgjeld og 16,7 milliarder obligasjonsgjeld. I rapporten skriver Entra at det har god tilgang på ubenyttede kredittfasiliteter og dermed ikke er sterkt avhengig av obligasjonsmarkedet de neste fem årene.

Entra-sjef Sonja Horn opplyser til DN at selskapet ikke vil hente egenkapital med dagens nivå på aksjekursen.

– Vi finner det ikke attraktivt å utstede egenkapital på dagens kursnivåer. Vi har sikret store likviditetsbuffere gjennom våre fem partnerbanker som gir oss fleksibilitet til å se gjennom syklusen, skriver hun i en epost.

Horn trekker frem at relasjonen til partnerbankene er god, og at refinansiering av fremtidig bank- og obligasjonsgjeld er «håndterbart».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Krisen innen næringseiendom Næringseiendom har nytt godt av flere tiår med fallende renter og avkastningskrav. Nå er sektoren under kraftig press som følge av den bratte renteoppgangen. Økte realrenter betyr dyrere gjeld og høyere avkastningskrav.

Med økte rentekostnader og fallende eiendomsverdier, risikerer mange aktører brudd med lånevilkårene. Det kan utløse krav om egenkapitalinnskudd eller tvangssalg.

Næringseiendom er en aktivaklasse med utestående gjeld på rundt 850 milliarder, ifølge Union. Finanstilsynet og Norges Bank har pekt ut sektoren som en potensiell kilde til systemrisiko.

Svenske eiere

Entra-aksjen har de to siste årene vært under press som følge av renteoppgangen. Siden toppen for to år siden har aksjen falt rundt 60 prosent, og egenkapitalen har ikke hatt en lavere børsverdi siden koronakrakket våren 2020.

Entra var lenge Oslo Børs' klart mest verdifulle eiendomsselskap, men ikke nå lenger. Ultrakonservative Olav Thon Eiendomsselskap har beveget seg mer eller mindre sidelengs på børsen, mens Entra og tungt belånte svenske aktører har falt kraftig.

Entras to største eiere er de svenske eiendomsselskapene Balder og Castellum, som eier henholdsvis 40 og 33 prosent av selskapet, ifølge Holdings. Selskapene kjøpte seg opp under en intens budkrig under pandemien, der også kriserammede SBB var involvert.

Lenger ned på listen finner man også investor Arne Fredly, som har vært på bunnfiske og kjøpt aksjer som nå har en verdi på rundt 50 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.