Sammen med en uvanlig kraftig oppgang i europeiske gasspriser – som etter nyheter om en mulig streik ved australske lng-anlegg førte til et prisløft på over 40 prosent onsdag – ble Equinors aksjekurs løftet solide syv prosent i løpet av dagen. Equinors aksjekurs endte onsdagen på 334,50 kroner, som er på de samme kursnivåene som tidlig i vinter.

Det er det flere som stusser over – deriblant analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets.

– En streik på andre siden av verden er ikke verdt 65 milliarder, skriver han i et kundenotat torsdag morgen.

Sveen-Nilsen referer med det til prisingen av Equinors egenkapital på Oslo Børs, der aksjemarkedet onsdag løftet prisingen fra 939 milliarder kroner til 1004 milliarder. Inntil onsdagen hadde Sveen-Nilsen et kursmål på 370 kroner for Equinor-aksjen, som før kurshoppet innebar en oppside på 28 prosent. Med onsdagens sluttkurs er kurspotensialet spist opp, og kun ti prosent gjenstår.

Sent i mai var Sveen-Nilsen ute med en sektorrapport, og løftet da frem Equinor som sektorens beste aksjevalg i Europa. Nå endrer han på det synet.

Ikke lenger «kjøp»

For nå nedgraderer Sveen-Nilsen anbefalingen til Equinor-aksjen, og sier ikke lenger «kjøp». Det hele på grunn av den potensielle streiken ved Chevrons og Woodsides anlegg i Australia, som Sveen-Nilsen påpeker kunne medført en lavere tilførsel av flytende gass til Europa.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets. (Foto: Fartein Rudjord)

– Vi synes det er vanskelig å argumentere for at markedsprisingen av et selskap fundamentalt skal stige med 65 milliarder som følge av nyheter om en potensiell streik i Australia. Vi beholder vårt kursmål, skriver Sveen-Nilsen og kommenterer videre:

– 65 milliarder kroner er den høyeste markedsprisøkningen noen gang, om vi ser bort ifra aksjeemisjonen relatert til Hydro-fusjonen og et par enkeltdager i 2022 da gassprisen nærmet seg 600 dollar per fat oljeekvivalent. Så når vi ser til årsaken, ser denne kursoppgangen ut som en overreaksjon.

Sveen-Nilsen bidro kanskje til en mer edruelig holdning på Oslo Børs torsdag. Equinor-aksjen falt til slutt rundt to prosent torsdag.

Gassprisen svingte i morgentimene, og var like etter Oslo Børs' åpning noe lavere enn onsdag kveld.

– En refleksjon etter den potensielle streiken i Australia, er at den viser hvor skjørt det europeiske gassmarkedet er etter kuttet av russisk gass, som sto for omkring 40 prosent av tilførselen til Europa, poengterer Sveen-Nilsen.

DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen påpeker at en potensiell streik i Australia vil føre til at asiatiske lng-kunder vil gi europeiske hardere konkurranse om lastene fremover. Akkurat dette poenget var Equinors konsernsjef Anders Opedal klar på i slutten av juli på selskapets kvartalspresentasjon, der han understreket at det er lng som setter prisene i det europeiske gassmarkedet.

Ifølge Martinsen kan også gass-tradere ha tenkt frem til slutten av august, når det er planlagt omfattende vedlikehold på det gigantiske Troll-feltet og Kollsnes-anlegget, som vil redusere Norges eksportkapasitet drastisk i et par uker.

Equinors kursfall presset også hovedindeksen torsdag, som åpnet med et fall på 0,4 prosent. Hovedindeksen endte til slutt flatt ned 0,04 prosent.

Det til tross for at oljeprisen ble løftet i morgentimene også torsdag morgen. På det meste ble et fat nordsjøolje omsatt for knappe 80 dollar før Oslo Børs åpnet. Oljeprisen steg noe gjennom formiddagen, før den vendte ned etter lunsj. Det bidro til at Børsens hovedindeks ble liggende i negativt terreng gjennom dagen.

Bankresultater

Flere banker har offentliggjort kvartalsresultater torsdag morgen, deriblant landets største regionbanker.

Etter Sparebanken Vests veksttall onsdag, rapporterer SR-Bank torsdag om vekst i personmarkedet på 5,8 prosent og 14 og 17 prosent i de to segmentene i bedriftsmarkedet.

SR-Banks alliansepartner Sparebank 1 SMN rapporterer torsdag om vekst på knappe fem prosent i personmarkedet og drøyt syv prosent bedriftsmarkedet. Den noe mindre konkurrenten Sparebanken Møre viser til en utlånsvekst på over ni prosent.

En annen av kvartalsrapportene torsdag, fra Pexip, løfter Pexip-aksjen omkring fire prosent før den til slutt endte ned omtrent 0,2 prosent.

