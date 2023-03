Artikkelen fortsetter under annonsen

Equinor har kjøpt fem millioner aksjer i Scatec fra nest største eier, Scatec Innovation as, fremgår det av meldinger torsdag morgen. Equinor var allerede største eier i Scatec, og har etter transaksjonen 16,22 prosent av aksjene i solenergiselskapet.

Scatec Innovation as er et selskap tilknyttet Scatecs styreleder John Andersen. Det totale salget er 5,35 millioner aksjer til en pris på 61 kroner per aksje, en liten rabatt mot onsdagens sluttkurs. Scatec Innovation har etter salget inngått en lockup-avtale på 180 dager, som i utgangspunktet betyr at det ikke får selge ytterligere aksjer i perioden.

Styrelederens selskap eier nå 8,89 prosent av aksjene i Scatec, noe som gjør det til nest største eier.

Equinor betaler 305 millioner kroner for de fem millioner aksjene.

– Som største aksjonær i selskapet har vi benyttet oss av denne muligheten til å kjøpe en ekstra 3,1 prosent eierandel i Scatec. Oppkjøpet samsvarer godt med vår disiplinerte tilnærming til vekst innen fornybar energi. Siden Equinor kjøpte sine første aksjer i Scatec i 2018, har vi fortsatt å jobbe konstruktivt med Scatecs ledelse, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor, i en pressemelding.

Stort papirtap

Solenergiselskapet la frem tall for fjerde kvartal og hele 2022 for en drøy måned siden, der det fremkom et tap på over en milliard kroner for hele fjoråret. Scatec er verdsatt til 10,2 milliarder kroner på Oslo Børs og har falt 18 prosent så langt i år. Det siste året er aksjen ned nesten 50 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik sett kjøper Equinor denne gangen på en relativt lav kurs historisk. Men det har ikke alltid vært tilfellet når selskapet har bygget opp sin posisjon de siste snaue fem årene.

Equinor har blant annet kjøpt aksjer til opptil det tredobbelte av prisen det betalte denne uken, tilbake i 2020. Alt i alt har selskapet brukt 2,2 milliarder kroner på kjøpene, og sitter på en eierandel som i skrivende stund, litt før lunsjtider torsdag, er verdt i underkant av 1,7 milliarder kroner. Det gir et papirtap på litt over 500 millioner kroner, ifølge tall basert på en oversikt hos nettsiden Holdings.

– Vi er en langsiktig eier, sier talsperson Rikke Høistad Sjøberg i Equinor, som ikke ønsker å kommentere eventuelle fremtidige transaksjoner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.