Hitecvision-selskapet Point Resource Holding as er selger og har hyret inn Barclays Bank, DNB Markets, Morgan Stanley og Sparebank 1 Markets AS som hovedtilretteleggere, og vil få bistand fra SEB, ABG Sundal Collier, Carnegie, Jefferies, Pareto Securities, Arctic Securities og Nordea for salget av de 142,3 millioner aksjene i energiselskapet.

Prisen bestemmes gjennom bokbyggingsprosessen, og tilbudet går ut senest klokken 08.00 fredag morgen.

Hitecvision er et private equity-fond basert i Stavanger som spesialiserer seg på investeringer i olje- og gassektoren.

Hitecvision Private equity-selskapet Hitecvision ble grunnlagt i 2002 av Ole Ertvaag og Ola Sætre. Det var oljeservicegründeren Jon Gjedebos familieselskap som i mange år var største eier i private equity-selskapet. Ertvaag og Sætre hadde i mange år jobbet sammen med Gjedebo i oljeserviceselskapet Hitec.

I dag forvalter det Stavanger-baserte selskapet 60 milliarder kroner i sine fond. Investorene er i all hovedsak institusjonelle internasjonale investorer. Det er Wilhelmsen-selskapet Watrium som i dag er største eier i forvaltningsselskapet Hitecvision.

Hitecvisions investeringer er i dag hovedsakelig innen oppstrøm olje og gass. Den største investeringen er Vår Energi. Nylig har selskapet også bestemt seg for å investere i fornybarsektoren. Selskapet har blant annet etablert Vårgrønn sammen med italienske Eni.

Point Resource er nest største aksjonær i Vår Energi med 20,7 prosent, og vil sitte igjen med rundt 15 prosent eierandel hvis aksjesalget gjennomføres. Italienske Eni er største eier med 63 prosent.

Vår Energi ble etablert sommeren 2018 ved en sammenslåing av Eni Norge og Point Resources. Selskapet er det største uavhengige oljeselskapet på norsk kontinentalsokkel.

Vår Energi-aksjen har steget over 40 prosent siden bunnen i slutten av mars.