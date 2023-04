Artikkelen fortsetter under annonsen

Sportsnettstedet The Athletic meldte fredag ettermiddag at Erling Braut Haaland (22) har signert en sponsoravtale med Nike, noe som ble bekreftet av den amerikanske sportsutstyrsgiganten kort tid etter.

Etter det DN erfarer fra kilder med kjennskap til avtalen, skal det være snakk om en avtale med en varighet på 10–15 år. I norsk sammenheng skal avtalen være den største noensinne for en idrettsutøver, men beløpene som har vært nevnt i internasjonale medier skal likevel være for høye. The Athletic har tidligere skrevet at det kan være snakk om rundt 250 millioner kroner i året.

Avtalen skal være svært prestasjonsbasert med liten grad av garanterte beløp, som vil si at Haaland må fortsette å levere for å oppnå full uttelling. Dersom Haaland går til en klubb med lavere status enn Manchester City, vil beløpene også falle, ifølge DNs opplysninger.

Store verdier

Det har vært knyttet stor spenning til hvem Haaland ville inngå sponsoravtale med, etter at den forrige avtalen med Nike løp ut januar 2022. De tyske sportsgigantene Puma og Adidas har også vært med i kampen om jærbuens signatur.

Norske Bjørn Gulden, som nylig tok over som toppsjef for Adidas etter å ha ledet Puma i en årrekke, sier fredag til VG at det ikke er noen sårede følelser.

– Det er helt i orden. Jeg har alltid sagt at Erling må velge det han vil. Jeg har prøvd å få ham både da jeg var i Puma og nå Adidas. Jeg har akkurat ikke klart det. Men vi er gode venner og har kjempestor respekt for hverandre, sier Gulden.

I 2022 gikk Haaland fra tyske Borussia Dortmund til Manchester City i en overgang som mangler sidestykke i norsk fotball. Over 600 millioner kroner skal den engelske klubben ha betalt for Haaland.

Som City-spillere flest lønnes Haaland med svimlende summer. Detaljene er ikke kjent, men anslagene fra anerkjente europeiske fotballjournalister er i størrelsesorden 4,2 millioner kroner og 4,5 millioner kroner i uken. Det betyr en årslønn på opp mot 230 millioner kroner før skatt.

I tillegg kommer det store beløp inn fra Haalands samarbeidspartnere som Samsung, amerikanske Hyperice og norske Arctic Securities. På toppen av dette kommer nå den nye avtalen med Nike.

Finansdirektøren

Haaland utvandret fra Norge sommeren 2019. Hans norske ligning for 2021 viser en skattelignet formue på 92,5 millioner kroner, en økning fra 76,7 millioner kroner året før.

DN skrev i juli 2022 at teamet rundt Haaland hadde innledet et samarbeid med tidligere fotballproff og bankmann Egil Østenstad. Østenstad skal bidra til å styre virksomheten rundt fotballstjernen og fungere som en finansdirektør. Østenstad skal gjennom denne rollen få en sentral rolle i forvaltningen av de store pengesummene som vil komme inn i Haaland-systemet de nærmeste årene.

I slutten av september i 2022 ble det opprettet et selskap med navn Sport Office as. I det selskapet er Østenstad registrert som daglig leder og styreleder, mens Erling Braut Haalands far, Alfie Haaland, er styremedlem. Selskapets formål er investeringer i andre selskaper og verdipapir, salg av konsulenttjenester, handel, agenturer og annen næringsvirksomhet alt hva som dermed står i forbindelse.