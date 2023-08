Artikkelen fortsetter under annonsen

Fjoråret endte kraftig på minussiden for Erling Nebys heleide investeringsselskap Erling Neby as.

Ferske regnskapstall viser at selskapet tapte 43 millioner før skatt.

– Året var katastrofalt dårlig, sier Erling Neby (73) til DN.

Han trøster seg med at hvis man slår sammen de to siste årene, og ser på det samlede resultatet har han fortsatt gått i pluss.

Neby har siden 1970-tallet drevet med import og salg av radioer gjennom selskapet Neby Hifi Concept. I midten av 2000-tallet gikk han inn som investor i meglerhuset ABG Sundal Collier og industrikonsernet Aker – aksjer han nå har holdt på i over 18 år.

Millionutbytte

Investeringsselskapet har i flere år gått kraftig i minus, med unntak av året 2021 – som hittil har vært det beste i selskapets historie. Slik gikk det ikke med fjoråret.

Regnskapet for 2022 viser at Neby gikk kraftig i minus på sine investeringer. De markedsbaserte aksjene ble skrevet ned med drøye 60 millioner kroner. Det ble veid opp noe av mottatte utbytter på rundt 17 millioner kroner og gevinst ved salg av aksjer.

Den største posten hans er aksjene i ABG Sundal Collier.

– Aksjen har ikke hatt en sinnssyk utvikling på børs, men utbyttet har nesten aldri vært under 50 øre, så det har vært en god plassering, sier Neby.

Neby hadde ved utgangen av året markedsbaserte aksjer for 158,1 millioner kroner, fremgår det av årsregnskapet. Egenkapitalen var på 174 millioner kroner og gjelden på 3,5 millioner kroner.

Investoren tok ut 7,3 millioner kroner i utbytte fra selskapet. Hva pengene skal brukes på ønsker han ikke si noe om.

Lys i tunnelen

Neby har investert tungt i en rekke selskaper. Ved utgangen av fjoråret satt Neby på 12,6 millioner aksjer i ABG Sundal Collier til en markedsverdi på 71,1 millioner. Samtidig hadde han aksjer i Aker til en markedsverdi på 61,6 millioner, og aksjer i gjødselgiganten Yara til en markedsverdi på 13 millioner, for å nevne noen.

2022 var et turbulent år på Oslo Børs. Internasjonalt falt børsene kraftig, men her hjemme endte hovedindeksen med svak nedgang.

ABG Sundal Collier falt over 30 prosent på hovedindeksen i løpet av fjoråret. Aker og Yara steg med henholdsvis 24 prosent og fem prosent.

Hittil i år har hovedindeksen steget 4,6 prosent. Neby sier at det har vært fremgang sammenlignet med fjoråret.

– Det er lys i tunnelen, så er det noen som sier at det kan være et motgående tog, men jeg har en følelse av at det ikke er det, sier Neby.