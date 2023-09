Artikkelen fortsetter under annonsen

Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, har gjort 3640 handler i aksjer og andre verdipapirer mens hun var statsminister, ifølge hans egen oversikt.

Listen ble offentliggjort fredag i form av et omfattende Excel-ark, og omfatter transaksjoner i 260 ulike aksjer og finansielle instrumenter.

Oversikten viser at Finnes ble gravis mer aktiv i aksjemarkedet under konas regjeringstid: Fra under 50 transaksjoner i 2013, begynte han å handle flere hundre ganger hvert år. Det toppet seg i de to siste årene hun var statsminister, med rundt to tusen handler fordelt på 2020 og 2021.

Ifølge Solberg har ektemannen oppgitt sin nettogevinst på alle investeringene til 1,8 millioner kroner.

Flere medieavsløringer har vist at Solberg lenge har underkommunisert omfanget av Finnes' kjøp og salg av enkeltaksjer på Oslo Børs.

Høyre-lederen har etter hvert innrømmet at ektemannen handlet oftere enn hun først trodde. Frem til nå har hun likevel holdt fast ved at hun visste tilstrekkelig mye om mannens aksjehandler, til å kunne løpende vurdere sin habilitet som statsminister.

Det går hun nå vekk fra.

Solberg: – Helt annet bilde

Solberg sier nå at hun likevel har var inhabil i flere saker, og legger skylden på ektemannen: Hun sier Finnes har skjult sannheten om aksjehandlene for både henne og regjeringsapparatet.

– Sindre har altså handlet langt mer enn han underveis har fortalt både meg og Statsministerens kontor. Det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet som statsminister, sa en tårevåt Solberg på en pressekonferanse fredag.

– Jeg har trodd at både jeg og SMK visste nok om hvor han hadde aksjer, til å vurdere min habilitet. Den oversikten Sindre nå har laget viser et helt annet bilde. Antallet kjøp og salg er betydelig. Jeg har ikke hatt muligheten til å ettergå alle saker jeg kan ha vært inhabil, fortsatte hun.

Som DN skrev torsdag, kjøpte Finnes stadig flere aksjer i aluminiumsgiganten Hydro mens Solberg var statsminister og involverte seg i forhold som direkte berører selskapet.

I stedet for å erklære seg inhabil, besøkte Solberg ved flere anledninger Hydros anlegg, fremsnakket selskapet og tok aktive grep da USAs daværende president Donald Trump i 2018 innførte importtoll på aluminium, som Hydro produserer.

Ved utgangen av 2021, Solbergs siste år som statsminister, eide Finnes Hydro-aksjer verdt 340.000 kroner.

Den nye listen viser at nettopp Hydro er blant selskapene der Finnes' har aler flest transaksjoner, med 235 handler i alt. Ifølge DNs gjennomgang handlet Finnes kun mer i teknologiselskapet Q-Free, med 280 transaksjoner i totalt.

Listen synliggjør også Finnes' sans for såkalt daytrading, altså å kjøpe og selge flere ganger innenfor samme dag. På en av datoene, 15. mars 2021, gjorde han til sammen 62 handler.

Daytrader

Finnes, som tidligere har uttalt at han ikke fikk lov til å eie aksjer mens kona var statsminister, har selv stort sett svart «ingen kommentar» på mediesakene som har blitt publisert de siste ukene, som har vist bruddstykker av hans omfattende aktivitet i aksjemarkedet. Den nye listen skal være en fullstendig oversikt over alle handlene han har gjort i verdipapirer mellom 2013 og 2021, mens Solberg var statsminister.

30 prosent av papirene er ulike belånte verdipapirer, der innsatsen kan mangedobles. Noen opp til ti ganger innsatsen, som da han i 2020 satset på at det tyske aksjemarkedet skulle gå opp – og som da han i 2017 og 2018 håpet på at flyselskapet Norwegians aksjekurs skulle falle.

– Alvorlig tillitsbrudd

Ifølge Erna Solberg tok ektemannen grep for å forhindre at aksjehandlene kom til syne i aksjonærregisteret. Denne offentlige oversikten viser kun aksjebeholdningen en person eier ved utgangen av hvert år.

– Han har sittet igjen med omtrent samme portefølje ved årsslutt hvert år, når aksjonærregisteret oppdateres. Dette er gjort for å skjule omfanget av handel for meg og for omverden. Det er et alvorlig tillitsbrudd, sier Solberg.

– Burde jeg ha oppdaget dette tidligere? Det har jeg tenkt mye på det siste døgnet. Jeg mener oppriktig at jeg ikke hadde grunn til å mistenke en slik aktivitet som jeg nå vet har funnet sted. Jeg har aldri lurt på om jeg burde få se alle transaksjoner løpende – både fordi han sa han hadde sluttet med kortsiktig handel, og fordi aksjeporteføljen så om lag lik ut på slutten av året hvert år. Alle kan vi bli blendet av tilliten til mennesker vi var glad i.

