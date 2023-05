Et valutalån på over 80 mill. i sveitserfranc har kostet dyrt for Bahr-konsulent Valutalånet til Anders Eckhoffs selskap på over 80 millioner kroner blir bare dyrere og dyrere i takt med den stadig svakere kronen.

1 min Publisert: 22.05.23 — 19.14 Oppdatert: 8 timer siden