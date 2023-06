Artikkelen fortsetter under annonsen

Uken er ikke fylt til randen med makrosnadder, men to viktige ting står på kalenderen de neste dagene her hjemme:

Mandag kommer meglerbransjens ferske boligtall for mai. Og fredag kommer nye inflasjonstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig som norske varepriser har løpt løpsk, har den norske kronen svekket seg ytterligere fra allerede rekordsvake nivåer den siste tiden. Det setter Norges Banks rentesetting under press. Nå kan sentralbanken få «enda en sten til byrden», ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Så langt har historien vist at Norges Bank har bommet konsistent på nedsiden i sine forventninger til prisveksten. Vi har en idé om at de kanskje gjør det denne måneden også, sier Olsen.

I april steg norske konsumpriser 6,4 prosent på årsbasis, med en kjerneinflasjon på 6,3 prosent. Norges Bank har lagt til grunn at sistnevnte, som justerer for avgiftsendringer og utelater energivarer, vil dempe seg til 6,0 prosent.

Det tror ikke Nordea Markets, som spår at kjerneinflasjonen snarere vil tilta noe – til 6,5 prosent.

– En av grunnene til det, er at vi tror på en ekstra sterk prisvekst på mat, etter at Kiwi droppet prisfrysen sin, sier Olsen.

– Virkelig en hodepine

Det var i starten av mai at Kiwi avskaffet sin såkalte prisfrys, også kalt prislås – som var en garanti fra dagligvarekjeden mot økte utsalgspriser på nær 250 varer.

Garantien trigget en priskrig der også Rema 1000 og Coop så seg nødt til å holde prisene på flere varer i sjakk, tross det mye omtalte prishoppet fra leverandørene 1. februar.

Nå vil stivere matvarepriser merkes på inflasjonstallene, tror Olsen.

– Og får vi rett, blir dette nok en signifikant bom for Norges Bank. Det begynner å bli litt ekkelt for dem, sier sjeføkonomen.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, sier kronesvekkelsen gjør inflasjonstallene ekstra viktige denne gangen.

Kommer inflasjonstallet inn høyt, kan Norges Bank varsle enda flere rentehevinger. Og dersom inflasjonstallet viser økt importert inflasjon, som virker med tidsetterslep på seks måneder, vil det være en indikator på at norsk inflasjon også forblir høy fremover, forklarer han.

– Renten er det viktigste våpenet for å håndtere den svake kronen, sier Chen.

– Kronen er virkelig en hodepine. Dersom det ikke skjer noe med kronen, så er det sannsynlig med tre rentehevinger, legger han til.

Stagges endelig boligprisene?

Olsen er enig og venter, i likhet med de fleste andre økonomer, at Norges Bank vil heve styringsrenten opp fra dagens nivå på 3,25 prosent på neste rentemøte 22. juni. Derfra tror han på nye rentehevinger i både august og september.

– Da tror vi det omsider begynner å bite, sier han om den nye hverdagen for husholdningene – og det norske boligmarkedet.

Eiendom Norge legger frem sin mai-rapport mandag klokken 11.00. Hittil i år har ikke sentralbankens harde rentekur evnet å senke boligprisene, som steg i både januar, februar, mars og april. Høstens prisras er i dag nullet ut, og meglersjefer ser tegn på enda en prisoppgang i mai som kan gi ny «all-time high»,

– Boligmarkedet har holdt seg overraskende sterkt i år, og vi er ganske trygge på at oppmykningen av boliglånsreglene 1. januar har bidratt. Folk har fått låne mer av banken, vi hører om inntil 20 prosent ekstra, og det løfter prisene. Men for hver kvarting renten øker, må boligkjøperne stresstestes på en desto høyere smertegrense. Vi tror dette begynner å bite nå, sier Olsen.

Fem prosents prisfall

Han tør ikke spå enkeltmåneder, men venter opp mot fem prosents boligprisfall denne høsten.

Ellers vil investorene på amerikanske børser bruke ukens første handledager på å fordøye fredagens overraskende arbeidsmarkedsrapport fra USA, tror Chen.

Det ble skapt 339.000 nye jobber utenfor landbruket i USA i måneden som gikk, viser tallene som ofte kalles «månedens viktigste» – langt over forventningene om 195.000 nye jobber. Samtidig har arbeidsledigheten steget mer enn ventet.

Samtidig har president Joe Biden signert en ny lov som hever USAs gjeldstak, og dermed forhindret det som kunne blitt landets første mislighold av statsgjeld 5. juni. Chen understreker at markedet har priset inn at gjeldstaket løftes.

– Samtidig så tror jeg at markedet vil reagere positivt til uken, da den såkalte «hale-risikoen» for at det skulle skje er borte, sier Chen.

Mandag kommer dessuten ferske tall for aktiviteten i den amerikanske serviceindustrien, den såkalte ISM-indeksen.

– Vi har sett at servicesektoren har vært viktig driver spesielt for gjenåpningen. Det har vært en virkelig driver for økonomien. Hvor sterk den sektoren er, og hvor lenge den holder seg sterk, er alfa omga for denne syklusen, sier Chen.

På forhånd er det ventet at indeksen vil stige for femte måned på rad til 52,1 poeng.