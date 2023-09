Artikkelen fortsetter under annonsen

– Om det ikke hadde vært for Novo Nordisk, så hadde vi ikke hatt økonomisk vekst i årets første seks måneder, sier sjeføkonom Las Olsen i Danske Bank om betydningen av selskapets vekst for den danske økonomien.

Det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk er blitt Europas største selskap med en markedsverdi på 4593 milliarder kroner – og har dermed passert den franske luksusgiganten LVMH som Europas mest verdifulle selskap.

Ved endt handelsdag onsdag ble én aksje omsatt for 1327 danske kroner.

Selskapets inntjening har økt kraftig som følge av en enorm etterspørsel etter de to legemidlene Ozempic og Wegovy. Førstnevnte er et legemiddel mot diabetes type 2, som med drahjelp fra amerikanske kjendiser blitt svært populært som slankemiddel. Wegovy er også utviklet til bruk mot diabetes, men benyttes nå i flere land i behandling av ekstrem fedme.

Endrer bildet

Danmarks økonomi vokste ifølge offisielle tall med 1,7 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode året før. Holdes legemiddelindustrien utenfor, krympet dansk økonomi med 0,3 prosent.

Salget av slankemedisinen økte 157 prosent i første halvår i år.

– Vi har aldri opplevd noe lignende. Dette endrer bildet av økonomien helt, sier Jonas Petersen i Danmarks statistiske sentralbyrå.

Industriproduksjonen i Danmark har økt med 40 prosent siden tiden før pandemien, konstaterer sjeføkonom Palle Sørensen i Nykredit. Produksjonen i eurosonen og USA er til sammenligning stort sett på samme nivå som før pandemien.

Åpner ny fabrikk

Novo Nordisk klarer foreløpig ikke å dekke etterspørselen og planlegger derfor å bygge en ny fabrikk i Danmark for å øke produksjonen.

– Danmarks totale industriproduksjon har økt med 11 prosent det siste året, men om vi holder legemiddelindustrien utenfor, så har industriproduksjonen falt med 11 prosent, sier sjeføkonom Allan Sørensen i Dansk Industri.

Analytikere ser imidlertid ingen stor fare knyttet til Novo Nordisks rekordstore vekst og mener at det kun har en stabiliserende effekt på dansk økonomi.

– Når den danske økonomien blir mer avhengig av legemidler, så blir vi faktisk mindre eksponert mot den globale konjunktursyklusen fordi etterspørselen er ganske jevn, sier Palle Sørensen.

– Det stabiliserer derfor dansk økonomi, legger han til.

Valutastrøm

Novo Nordisk-suksessen har også resultert i stor valutatilgang for Danmark.

– Det er en veldig stor valutainnstrømming som kommer fra Novo Nordisk takket være selskapets salg i utlandet, men det er også en valutastrøm fra Novo Nordisks overskudd ettersom det store flertallet av selskapets aksjonærer befinner seg i andre land, sier Las Olsen i Danske Bank.

For å hindre at den euro-tilknyttede danske kronen styrker seg for mye, har den danske sentralbanken derfor holdt styringsrenten lavere enn Den europeiske sentralbanken (ECB). Sistnevnte har nå en styringsrente på 3,75 prosent, mens den i Danmark er på 3,35 prosent.

Bidrar til statskassen

Novo Nordisk var fra før verdens største produsent av insulin, men slankemedisinen Wegovy ble lansert i USA i midten av 2021, og året etter godkjente Det Europeiske legemiddelverket medisinen.

Novo Nordisk-effekten merkes godt i den danske statskassen. Legemiddelgiganten med mer enn 55.000 ansatte landets største skattebetaler. Effekten merkes også på handelsbalansen og sysselsettingen i Danmark.

