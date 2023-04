Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter flere måneder med intern uro og motstand fra amerikanske partnere, har EY har skrotet planen om å splitte opp selskapet i en revisjonsvirksomhet og en konsulentvirksomhet. Det melder både Financial Times og Wall Street Journal, som viser til et notat sendt ut til selskapets 13.000 partnere.

«Project Everest» ble annonsert av den internasjonale toppledelsen høsten 2022, med toppsjef Carmine Di Sibio i spissen. Tanken har vært å skille de to virksomhetene fra hverandre for å unngå interessekonflikter, ettersom regelverket har begrenset EYs muligheter til å tilby konsulenttjenester til selskaper det også tilbyr revisjonstjenester.

Planen var at konsulentvirksomheten skulle børsnoteres, mens revisjonsvirksomheten fortsatt skulle være partnereid. I henhold til planen ville partnerne i konsulentvirksomheten motta aksjer i selskapet verd opptil ni ganger så mye som en årslønn, mens partnerne i revisjonsvirksomheten ville motta kontanter opptil fire ganger så mye som en årslønn, ifølge FT.

Ifølge WSJ har EY brukt over hundre millioner dollar på det nå skrinlagte prosjektet, tilsvarende mer enn én milliard kroner etter dagens valutakurser. Financial Times skriver at kostnadene beløper seg til flere hundre millioner dollar.

Toppledelsen skal fortsatt jobbe for en oppsplittelse av selskapet, men det er uvisst hvordan dette skal oppnås etter det som omtales som et «ydmykende nederlag» for toppsjef Di Sibio.

EY har godt over 300.000 ansatte verden over, og regnes som en av de fire store innen rådgivning og revisjon, sammen med Deloitte, KPMG og PwC.