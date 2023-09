Artikkelen fortsetter under annonsen

Milliardær John Fredriksen har sendt inn en forespørsel om å innløse alle sine midler i investeringsfondet Aeternum, meldte fondet onsdag. Det betyr at fondet mister sin største kunde og nær to tredjedeler av forvaltningskapitalen når Fredriksen går ut.

– Det er selvfølgelig trist at Fredriksen-familien ikke vil være med på reisen videre, uttalte Aeternum-sjef Vegard Søraunet til DN onsdag.

Hvorfor den kjente milliardæren trakk seg ut har foreløpig vært ukjent, men Finansavisen skriver torsdag kveld at Fredriksen skal ha reagert negativt da han oppdaget at fondet hadde belånt enkelte investeringer. Dette skal ha vært i strid med avtalen mellom fondet og investorkundene, og fått Fredriksen til å sette sin advokat på saken.

Skiinvestering med lån

Det er investeringen i svenske Skistar som skal ha utløst reaksjonen hos Fredriksen. Skistar eier og driver sportsanlegg i Norge og Sverige, blant annet skianleggene i Trysil og Hemsedal.

At Aeternums kjøp av 19,6 prosent av aksjene i selskapet skal være finansiert med et lån på 600 millioner kroner skal ha fått Fredriksen til å reagere, ifølge Finansavisen. Fredriksen mener dette er et brudd på vedtektene i fondet, da fondet ikke kan gjøre belånte investeringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med en femtedel av aksjene er Aeternum nest største eier i Skistar.

Finansavisen har vært i kontakt med Fredriksens advokat, Jørn Terje Kristensen i advokatfirmaet Kristensen Berg, men han bekrefter ikke saken.

Advokat Kristiansen har ikke besvart DNs henvendelse torsdag kveld.

Sjef for forvalterne i Aeternum, Vegard Søraunet, vil ikke uttale seg til Finansavisen, men avisen gjengir Søraunets forklaring av belånningsspørsmålet. Ifølge Søraunet er ikke Aeternums investering belånt. I stedet var Skistar-gründer Erik Poulssons investeringsselskap Backahill Lindvall belånt med 600 millioner kroner, og det var dette investeringsselskapet Aeternum kjøpte for å få tak i Skistar-aksjene.

Søraunet har ikke besvart DNs henvendelser torsdag kveld for å utdype dette.

Kriseår

Aeternum ble startet i 2021, og Fredriksen var fondet første store investor. Da fondet var på sitt meste hadde Fredriksen 74 prosent av fondet, som da var verdt på cirka syv milliarder. Da hadde forvaltningskapitalen vokst med omkring ti prosent siden starten, og Fredriksens investering var på 4,7 milliarder kroner.

Men mens fondet fikk en forrykende bra start i 2021, ble fjoråret blytungt. Da regnskapet ble gjort opp for 2022 sto fondet igjen med en negativ avkastning på 38 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Vi var ikke immune mot blodbadet, og fondets avkastning i 2022 var intet mindre enn skuffende,» skrev selskapet i en oppdatering på Linkedin tidligere i år.

Etter fjorårets kjempesmell, startet Aeternum 2023 bra. I midten av april var fondet opp 18 prosent. På det tidspunktet hadde fondet rundt syv milliarder under forvaltning, og var med det i pluss siden fondets oppstart.

Men kun fem av de 14 børsnoterte aksjene til fondet er i pluss hittil i år.

– Aksjekursene har vært volatile i vår eierperiode og vi er ikke fornøyd med den avkastningen vi har levert så langt. Samtidig går selskapene bra underliggende, og i den private porteføljen har vi også skapt god verdiskaping både gjennom realisasjoner og økte NAV-verdier, uttalte Søraunet til DN onsdag.

Nav står for «net asset value», eller verdijustert egenkapital.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.