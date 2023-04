Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag kveld la Microsoft og Google-eier Alphabet frem hver sin kvartalsrapport og ga analytikerne og finansmarkedene en positiv overraskelse.

Onsdag kveld etter børsens stengetid var Facebook-eier Meta neste tek-gigant i ilden.

I kvartalsrapporten kommer det frem at selskapet omsatte for 28,65 milliarder dollar, som overgikk analytikernes estimater med 900 millioner dollar. Det betyr samtidig at selskapet brøt ut av tapsrekken med omsetningsfall i tre sammenhengende kvartaler.

Omsetningsøkningen kan tilskrives en drøy milliard dollar i økte annonseinntekter, og en tilsvarende oppgang for inntektene fra app-segmentet hos Meta.

Videre fikk selskapet et resultat per aksje på 2,2 dollar, hvilket tilsvarer en nedgang på en halv dollar sammenlignet med fjorårets første kvartal. Antall daglige brukere var også noe bedre ventet med et snitt på 2,04 milliarder mennesker i første kvartal, en økning på to prosent fra i fjor.

Guider inntjeningsvekst

– Vi hadde et godt kvartal, og fellesskapet vårt fortsetter å vokse. Arbeidet vårt med kunstig intelligens gir gode resultater på tvers av våre apper og virksomheter. Vi blir også mer effektive, som betyr at vi kan skape bedre produkter raskere, og sette oss i en sterkere situasjon for å levere i tråd med vår langsiktige visjon, sier Mark Zuckerberg, grunnlegger og konsernsjef i Meta.

Selskapet sitter igjen med 7,3 milliarder dollar før skatt, et fall på godt over en milliard dollar fra samme periode i fjor. Aksjen stiger 12,8 prosent i etterhandelen på Wall Street.

– Vi regner med en omsetning på 29,5-32 milliarder dollar i andre kvartal, kommenterer finansdirektør Susan Li. Til sammenligning estimerer analytikerkorpset en omsetning på 29,5 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge Refinitiv

Den delen av Meta som jobber med Metaverset hadde inntekter på rett under 340 millioner dollar, men tapte totalt nesten fire milliarder dollar på driften.

Strukturelle omveltninger

Meta utgjør sammen med nevnte Alphabet i tillegg til Netflix, Amazon og Apple grunnstammen i den amerikanske teknologibransjen som er kjent under akronymet FAANG.

Siden børsnoteringen i 2012 var Meta på en stigende trend og aksjekursen galopperte på børsene i kjølvannet av Coronapandemien. Men som ofte er tilfellet i aksjemarkedet og som Zuckerberg har fått erfare – er fallhøyden stor.

Etter at selskapet i 2021 kunngjorde at det ville allokere en økende andel av sine investeringer mot det såkalte metaverset svarte investorene med å trekke pengene ut av selskapet. På toppen av økende investeringsutgifter opplevd selskapet også store fall i inntekt. Dette skyldes blant annet nye retningslinjer for Apple's ios- personvernoppdatering som innskrenker mulighetene for målrettet annonsering og en kundeflukt til det kinesiskeide sosiale mediet Tiktok.

Som en respons har Zuckerberg fattet en rekke tiltak for å redusere kostnadene i selskapet. I november 2022 sparket Zuckerberg 11 000 ansatte og kunngjorde senest i mars at selskapet ville sparke ytterligere 10 000. Kostnadsbesparelsene kombinert med en økende optimisme blant investorer ovenfor de makroøkonomiske utsiktene har bidratt til å sende selskapets aksjekurs opp 77 prosent i 2023.

Før skatt har selskapet brukt 621 millioner dollar i første kvartal på restruktureringen som blant annet omfatter store oppsigelser, restrukturering av datasentre, og konsolideringer.