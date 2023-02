Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik endte det for de ledende amerikanske børsindeksene:

Industritunge Dow Jones, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,12 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskapene, steg 3,25 prosent.

Samleindeksen S&P 500, som består av de 500 største børsnoterte selskapene i USA, endte opp 1,47 prosent.

Facebook-eier Meta steg over 23 prosent etter at selskapet la frem tall for fjerde kvartal onsdag kveld, der omsetningen overrasket positivt. Selskapet lanserte samtidig et tilbakekjøpsprogram på 40 milliarder dollar.

Ifølge CNBC styrer Meta-aksjen mot sin beste børsdag på over ti år. Aksjen er nå på sitt høyeste nivå siden i fjor sommer, men samtidig nær 50 prosent lavere enn kurstoppen i september 2021.

Etter børsslutt torsdag legger både Apple, Amazon og Google-eier Alphabet frem tall. Samtlige selskaper stiger kraftig i forkant. Både Amazon og Alphabet stiger seks prosent, mens Apple stiger tre prosent.

Nasdaq-indeksen har steget over 15 prosent så langt i år, takket være avtagende inflasjon, fallende markedsrenter og håp om fremtidige rentekutt fra den amerikanske sentralbanken. Teknologiaksjene steg friskt også på onsdag, etter at sentralbanken hevet renten med 0,25 prosentpoeng til 4,5-4,75 prosent.

Markedet priser inn en rentetopp på litt under fem prosent, men også flere rentekutt i løpet av andre halvår og ytterligere kutt i 2024.