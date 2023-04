Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik ser det ut for de toneangivende indeksene ved børsslutt:

Industritunge Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,42 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 0,35 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 0,21 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, gjerne omtalt som verdens viktigste rente for dens effekt på andre renter og finansielle størrelser verden over, stiger svakt til 3,5 prosent.

Bankrush

Storbankene JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup la alle frem førstekvartalstall før børsåpning. Rapportene blir lest med interesse av markedet fordi de sier noe om tilstanden i den amerikanske økonomien, men også hvorvidt storbankene har tjent på krisen for de regionale bankene.

JPMorgan Chase, den største amerikanske banken, fikk både høyere inntekter og resultat enn markedet ventet på forhånd. Nettoresultatet på 12,6 milliarder dollar var hovedsakelig drevet av høyere renteinntekter. Storbanken guider nå med netto renteinntekter på 81 milliarder dollar i år, opp fra det tidligere anslaget på 74 milliarder dollar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

JPMorgan-aksjen steg 7,6 prosent.

Wells Fargo-aksjen hadde flat utvikling etter at selskapet viste frem en omsetning på 20,7 milliarder dollar, mot ventede 20,1 milliarder dollar. Nettoresultatet økte med 30 prosent til nær fem milliarder dollar, også dette drevet av økte renteinntekter.

Citigroup leverte også bedre enn ventet, med en omsetning på 21,4 milliarder dollar, mot estimatet på 20,0 milliarder dollar. Nettoresultatet endte på 4,6 milliarder dollar, mot 4,3 milliarder dollar året før. Aksjen steg nær fem prosent.

Utenfor banksektoren falt flyprodusenten Boeing nær seks prosent. Etter at børsen stengte torsdag meldte Boeing at selskapet sannsynligvis vil redusere leveransen av sine Boeing 737 Max-fly på grunn av et problem med en komponent produsert av leverandøren Spirit Aerosystems, skriver TDN.

Makronyheter

På makronivå var detaljhandelsomsetningen ned 1,0 prosent på månedsbasis i mars, eksklusive kjøretøy 0,8 prosent. Til sammenligning var det på forhånd ventet at detaljomsetningen skulle være ned 0,4 prosent og ned 0,3 prosent eksklusive kjøretøysalg, ifølge estimater innhentet av Trading Economics.

«Detaljhandelssalget falt med 1,0 prosent på månedsbasis i mars, som er et nytt bevis på at den sterke starten på året delvis skyldtes det unormalt milde vinterværet. Kontrollgruppens salg falt imidlertid bare med 0,3 prosent på månedsbasis, og salget av mattjenester holdt seg relativt stabilt, så det har ikke vært noen umiddelbar nedgang i forbruksutgifter etter SVB-kollapsen», skriver Capital Economics i en oppdatering fredag, gjengitt av TDN.

Videre viste amerikanske importpriser en nedgang på 0,6 prosent i mars, sammenlignet med måneden før. På forhånd var importprisene ventet å falle 0,1 prosent på månedsbasis, ifølge Trading Economics.

Torsdag kom også tall som viste at amerikanske produsentpriser falt betydelig mer enn ventet, mens onsdagens konsumpristall kom inn noe lavere enn ventet.