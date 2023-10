Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdagen startet med et beskjedent fall kort tid etter åpningen på Wall Street, men så satte pessimismen seg blant investorene. Blant økonomer påpekes det to hovedårsaker:

Markedsrentene er på vei opp, der både toåringen og tiåringen er på vei mot 2006-høyder.

Samt at president Joe Biden ikke har lykkes med å redusere uroen i Midt-Østen – snarere tvert imot.

Da børsene stengte, var Nasdaq-indeksen 1,62 prosent i minus, mens den brede S&P 500-indeksen hadde et kursfall 1,34 prosent. Samtidig endte industritunge Dow Jones ned med 0,98 prosent.

Blant enkeltaksjene falt de svært definerende aksjene Nvidia og Tesla solid. Tesla var den mest omsatte aksjen onsdag og fikk et kursfall på nær fem prosent i påvente av kvartalstallene som ble publisert like etter børsslutt. Nvidia fortsetter tirsdagens fall med nye fire prosent, og på to dager er dermed 93 milliarder dollar radert ut av børsverdien.

Tiåringen fortsatt der oppe

I rekken av finanskjemper som har rapportert tall de siste dagene kom Morgan Stanley med tall før børsåpningen. Før børsåpning haglet det inn salgsordrene på aksjen, og førhandelen indikerte at aksjekursen ville falle fire prosent. Tirsdag steg Morgan Stanley-aksjen to prosent i påvente av kvartalstallene, men så skygget skuffede investorer Morgan Stanley: Aksjen falt 6,7 prosent onsdag.

Da Nasdaq og NYSE åpnet, var tiårsrenten et par ørsmå knepp over gårsdagens noteringer. Økonomene i Handelsbanken påpekte onsdag morgen tiåringens økning i går, og la til at den toårige renten steg hele 15 punkter i løpet av gårsdagen.

– Rentekutt blir skyvet desto lengre ut i tid og samme blir potensielt siste renteheving, konstaterte Handelsbanken-analytiker Sara Midtgaard i morgenrapporten.

«Stabilt» fra Fed

Fed-rapporten Beige Book ble publisert onsdag kveld, og viser den økonomiske statusen fra de ulike distriktene og sektorene i den amerikanske økonomien. Bloomberg rapporterte at Fed konkluderer med at økonomien er stabil.

– I dag skal vi se opp for Feds Beige Book, som trolig vil vise tegn til nedkjølt aktivitet i de forskjellige Fed områdene. Den midlertidige effekten reise- og konsertkonsum hadde på tjenesteaktivitet i løpet av sommeren er trolig over og det er ventet at den samlede aktiviteten vil avta i tiden fremover, kommenterte Midtgaard i Handelsbanken før Beige Book ble offentliggjort.

Hun la til at oppdateringer om konstandspress og «i hvor stor grad det i neste rekke presses over på utsalgsprisene» blir interessant.

En av onsdagens Fed-taler kom fra Christopher Waller, som anses å være en av de mest haukatige direktørene. Han uttalte seg i forbindelse med at arrangement i London, og sa at det er for tidlig å si om det trengs flere rentehevninger.

– Jeg vil se nøye på dataene for å se hvorvidt realsiden i økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, eller om prisene, den nominelle siden av økonomien, hetes opp.

Og samtidig som rentespenningen fortsatt er høy, kom også Irans reaksjoner på Gaza-krigen til å få oljetraderne til å hamstre kontrakter. Referanseprisen for nordsjøoljen var tidligere onsdag nær 93 dollar, men falt ned til 91 dollar like før de amerikanske børsene åpnet.

Det at oljeprisen stiger, underbygger investorenes frykt for at inflasjonen ikke har nådd toppen og at det igjen kan påvirke rentesettingen fra Fed.

