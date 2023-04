Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter flere dager med forholdsvis små utslag for de tre ledende Wall Street-indeksene, lå future-indeksene for Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq Composite klart i rødt før børsåpning tirsdag.

En time etter at markedsaktørene slapp til klokken 15.30, ser indeksene slik ut:

S&P 500 faller 1,27 prosent

Dow Jones Industrial Average faller 0,88 prosent

Nasdaq Composite faller 1,50 prosent

De planlagte høydepunktene tirsdag blir kvartalstallslipp fra de to kamphanene Microsoft og Google-eier Alphabet, som slipper resultater fra et kvartal der selskapene har vært gjennom alt fra jobbkutt til et intenst AI-kappløp. For Alphabet er det forventet en omsetningsvekst på et prosent sammenliknet med fjoråret skriver CNBC.

Kvartalstallene kommer etter de amerikanske børsene stenger, og etter fire timer med handel er utslagene forholdsvis små for selskapets aksjekurser: Microsoft faller snaue 1,26 prosent, mens Alphabet faller 0,96 prosent.

Eller er det særlig handelen i First Republic Bank som stikker seg ut tirsdag. Bankaksjen lå an til et fall på 25 prosent basert på handelen i futures-kontrakter, etter at banken mandag kveld slapp fasiten for hvor stor innskuddsflukt den kriserammede banken opplevde da bankuroen stod på som verst.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oversikten over mengden innskudd ble offentliggjort gjennom selskapets ferske kvartalsrapport, og i samme anledning meldte banken at det skulle si opp opptil 25 prosent av arbeidsstyrken.

Aksjekursen stupte over 70 prosent på få dager tilbake i mars, før den siden har hatt korte, kraftige oppturer i forbindelse med nyheter om ulike krisepakker og krisetiltak.

Markedsaktørene er ikke nådige tirsdag, og sender aksjen ned rett under 40 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.