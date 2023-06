Artikkelen fortsetter under annonsen

Farmasiet er Norges første rendyrkede nettapotek og har siden oppstarten for snart ti år siden tatt stadig større biter av milliardmarkedet for apotekvarer.

Men vekst koster.

Det ferske regnskapet for fjoråret viser at omsetningen økte fra 448 millioner kroner i 2021 til 526 millioner kroner i 2022. Underskuddene før skatt økte også, fra 64 millioner kroner til 79 millioner kroner.

Siden oppstarten er de samlede underskuddene på nær 400 millioner kroner.

– Veldig stolte

Fjoråret startet med ny koronanedstengning, som gled over i en gjenåpning før Russlands angrepskrig mot Ukraina sjokkerte Europa. Energimarkedet kom i ubalanse, inflasjon og renter preget markedene mer og mer, og kapitalmarkedene ble tøffere.

Farmasiet-sjef Elisabeth Haug så pilene peke nedover på retailsiden.

– Vekstselskapers natur er at man må omstille seg fort. Vi fikk raskt tilpasset kostnadene uten at det gikk på bekostning av kundeveksten. Vi er veldig stolte av å ha en vekst i fjor. Den er større enn veksten i apotekbransjen og større enn de fleste retailere, sier hun.

– Dere er en vekstbedrift. Det ville vært snodig om dere ikke vokste?

– Det er veldig mange vekstselskaper som hadde nullvekst og negativ vekst, sier Haug.

I høst åpner hun og Farmasiet sitt nye lager på Vestby der så å si alt av produkter ut til kundene blir håndtert gjennom automasjon. Lageret er 8000 kvadratmeter stort. Effektiviseringen har vært ekstrem, ifølge Haug.

Underskudd etter planen

– Ambisjonen vår er fortsatt å bli lønnsomme noen år frem i tid, sier Haug.

Den største investeringen knyttet til automasjonsinitiativene ble tatt i fjor og tas i år, ifølge toppsjefen, som sier de får en helt annen kostnadsbase å vokse med.

– Nå kan vi bli dobbelt så store uten å øke kostnadene, sier Haug.

– Da blir det noe mer lønnsomhet fra 2024?

– Vi ser allerede at lønnsomheten er på vei opp, men svarte tall på bunn ligger noen år frem i tid. Vi sikter mot 2025.

– Dere nærmer dere samlede underskudd på 400 mill. Er det etter planen?

– Vi har gjort store investeringer i en forbedret kundeopplevelse som ny teknologiplattform og egen logistikk. Mye av dette havner i resultatregnskapet og ikke balansen. Dette er etter planen, sier Haug.

Opprinnelig ble nettapoteket startet i Sandefjord under navnet Komplett Apotek og var en del av Stein Erik Hagens netthandelsimperium eid i regi av Canica. I 2019 kom oppkjøpsfondet Verdane inn på eiersiden.

I 2022 hadde norske apoteker en totalomsetning på 46 milliarder kroner. Veksten fra året før var på 4,9 prosent. Til sammenligning vokste Farmasiet med 17 prosent. Haug er tydelig på at det tar tid å bygge seg opp.

– For en ny aktør som oss må du både formidle at du kan drive apotek på en trygg og forsvarlig måte, samtidig som kundene skal endre vaner. Dette tar tid, sier hun.