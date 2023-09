Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferds verdijusterte egenkapital økte til 44,1 milliarder kroner ved utgangen av første halvår, ble det klart da konsernet la frem rapport fredag formiddag. Det er en økning på én milliard fra utgangen av 2022.

Samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 3,6 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne på 440 millioner kroner, var 1,5 milliarder kroner.

Ferd er heleid av Andresen-familiens Ferd Holding og har investeringer i alt fra børsnoterte verdipapirer til fond og eiendom.

Fem virksomheter

Ferd Capital, som kontrollerer investeringene i private og børsnoterte selskaper, utgjør den desidert største andelen av Ferds totale verdijusterte egenkapital, med rett over 65 prosent. Det er her eierandeler i selskaper som Elopak og Lerøy Seafood er plassert.

I første halvår fikk Ferd Capital en avkastning på 0,6 prosent noe som ga en porteføljeverdi på 28,8 milliarder kroner ved utgangen av perioden. De privateide investeringene utgjorde 62 prosent av Ferd Capital-verdiene.

– I første halvår ble det totalt investert for 700 millioner kroner og foretatt realiseringer og mottatt utbytter for totalt 1,8 milliarder kroner. Investeringen i Forte Digital var Ferd Capitals største nye investering i første halvår. I den børsnoterte porteføljen ble det ikke gjort noen nye investeringer, men Ferd økte blant annet investeringen noe i Cloudberry, skriver selskapet.

For Ferd Eiendom, som utgjorde ni prosent av den samlede verdijusterte egenkapitalen, ble avkastningen minus 3,6 prosent i første halvår. Den samlede eiendomsverdien, der rett under halvparten består av boliger, var ved utgangen av første halvår på 10,7 milliarder kroner.

– Boligprisveksten i Oslo i første halvår gjorde at boligprosjektene økte noe i verdi, mens nærings-porteføljen fortsatte å oppleve verdinedgang som følge av høyere avkastningskrav (yield) for næringseiendom sentralt i Oslo, samt økte forventede utbyggingskostnader for prosjekter under utvikling, skriver Ferd i rapporten.

Den fortsatte nedgangen i Ferds eiendomsverdier etter de første seks månedene av 2023 kommer etter et fall på ni prosent for Ferd Eiendom i fjor. Om det største prosjektet, NRKs hovedkontor på Marienlyst som ble kjøpt i 2020, skriver selskapet at prosjektet hadde en tilnærmet flat verdiutvikling i første halvår.

Tungt fjorår

Utover aksje- og eiendomsporteføljen består Ferd av virksomhetene Ferd Ekstern Forvaltning, Ferd Sosiale Entreprenører og Ferd Impact Investing. Førstnevnte utgjør den nest største andelen av den samlede verdijusterte egenkapitalen og har ansvar for konsernets investeringer hos eksterne forvaltere.

I første halvår fikk virksomheten en avkastning på 8,1 prosent.

Utviklingen etter årets seks første måneder kommer etter et tungt 2022. I tillegg til verdifallet for eiendomsporteføljen falt verdien av de børsnoterte investeringene med 27 prosent.

– Hvis rentenivået vedvarer eller øker er det aktører som kan ha rentekost som er høyere enn leieinntektene i et næringsbygg. Bankene kommer ikke til å sitte stille og se på, og vi forventer at flere vil gå i brudd med lånevilkår i kvartalene som kommer, sa Ferd-sjef Morten Borge.

Johan Andresen og døtrene tok ut 600 millioner kroner i utbytte i fjor.

