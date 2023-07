Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2017 rykket 35 år gamle Morten Borge opp som toppsjef i Ferd – investor Johan H. Andresen og hans døtres toppselskap i industrikonglomeratet. Konsernet rundet av samme år med en verdijustert egenkapital på 32,2 milliarder kroner, og en lønn til Borge på drøyt fem millioner kroner.

Men da Andresen-familiens verdier i aksjer, eiendommer og industriselskaper i 2021 este ut fra 41,2 til 48 milliarder kroner, ble Borge solid belønnet for jobben. Det kommer til syne i Ferds årsregnskap for 2022, som nylig ble levert inn til Brønnøysundregistret.

I fjor fikk han nemlig lønn og bonuser på til sammen 33 millioner kroner.

75 mill. siste seks år

Johan H. Andresen, styreleder i Ferd, vil ikke gå inn på detaljene i selskapets incentivsystemer med begrunnelse i konkurransemessige hensyn. Likevel bekrefter han at kompensasjonen er knyttet til utviklingen i Ferds verdier:

– Morten har, i likhet med alle andre medarbeidere i Ferd as, sin andel av en resultatpott som baserer seg på utviklingen i Ferds verdijusterte egenkapital (VEK) over en treårsperiode.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Borge har ikke besvart DNs henvendelser torsdag.

Samlet har lønnssjekkene i Ferd gitt Borge over 75 millioner kroner, viser de siste seks årsrapportene fra investeringsselskapet.

Det svinger av en slik utbetaling – også sammenlignet med lønnsutbetalingene til konsernsjefer som Sigve Brekke, Kjerstin Braathen, Anders Opedal. Telenor-sjef Brekke fikk i fjor 16,3 millioner kroner, Braathen i DNB fikk 15,4 millioner og selv Opedals lønn i Equinor blir smått puslete i sammenligningen. Opedal fikk en lønn på 19,6 millioner for fjoråret.

En runde i minus

Borges lønn fremkommer altså i Ferds årsrapport for 2022, som ikke var fullt ut utarbeidet da DN i mars omtalte Ferds fjorårsresultater. Ferd endte opp en kraftig nedskrivning av eiendomsverdier, samt solide kursfall på børsene i fjor.

– For oss er det bare en rundetid i et langt, langt løp, uttalte Borge om verdifallet på nær fem milliarder.

I fjor måtte Ferd ta nedskrivninger på 6,8 milliarder kroner, særlig knyttet til næringseiendomsinvesteringer i datterselskapet Ferd Eiendom, og investeringer i et knippe børsnoterte selskaper.

Over en fjerdedel av børsverdiene Ferd forvalter selv gikk nemlig opp i røyk, dels fra investeringer i selskapene Boozt og Nilfisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I den store sammenhengen er våre selskaper relativt små og vi har en del konsumeksponering på børs. 27 prosent ned er et høyt tall, men bak det ligger det fundamentale case og et langsiktig perspektiv, forklarte investeringsdirektør Tom Erik Myrland overfor DN.

Samlet førte nedskrivningene til et solid minusresultat på 4,4 milliarder kroner før skatt for Ferd.

De totale Ferd-verdiene er likevel, til tross for fallet, blitt mer enn dobbelt så store i løpet av de siste ti årene.

Ved inngangen til 2023 var den verdijusterte egenkapitalen i Ferd 43,1 milliarder kroner. Eierne, Johan H. Andresen og hans to døtre, tok ut 600 millioner kroner i utbytte. Store deler av det går ifølge Borge til å betjene formuesskatt.

– Men vi klager ikke. Vi er privilegerte med en sterk og likvid balanse, og vi ser stor verdi i å ha en tydelig tilstedeværelse i Norge, uttalte far Andresen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.