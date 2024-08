Bjørn Grene eier syv prosent av spillselskapet EEI, tidligere kalt Cherry. Han var på toppen god for 300 millioner kroner, men har nå 16 millioner kroner i inkassokrav. – Jeg har verdier som langt overstiger gjelden og jobber med å realisere disse for å gjøre opp, sier Grene. Her er han avbildet i 2015.

Foto: Marius Beck Dahle