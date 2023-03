Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske sentralbanken (Fed) satte som ventet opp renten med 0,25 prosentpoeng onsdag kveld. Markedet priset også en liten sannsynlighet for at renten ville bli holdt i ro.

Wall Street steg umiddelbart etter rentebeskjeden, men snudde etter hvert til markant nedgang. Ved stengetid så det slik ut:

Industritunge Dow Jones falt 1,65 prosent

Teknologidominerte Nasdaq Composite falt 1,6 prosent

Samleindeksen S&P 500 falt 1,7 prosent

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank mener fallet på Wall Street i hovedsak skyldes uttalelser fra finansminister Janet Yellen.

Under en høring i Senatet sa Yellen at myndighetene ikke ønsker å garantere for alle innskudd i amerikanske banker, slik de har gjort med innskuddene i fallerte Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank. Uttalelsene kom like etter Fed-sjef Jerome Powells uttalelse om at innskytere bør legge til grunn at innskuddene deres er sikre.

Kriserammede First Republic Bank stupte over 15 prosent etter Yellens utsagn.

– Regionalbankene falt på denne nyheten og det skaper økt usikkerhet rundt en prosess som startet allerede før SVB gikk konkurs. Det skyldes at disse bankene i økende grad så innskudd bli flyttet til pengemarkedsfond som ga betydelig høyere renter. Dette fortsetter nå til både pengemarkedsfond og større banker, sier Johansen.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank.

Tvil knyttet til rentehevinger

I forbindelse med rentebeslutningen ble det også offentliggjort et nytt «dot plot», som viser sentralbankmedlemmenes egne anslag for den fremtidige rentesettingen. Medianen er en rentetopp på 5,1 prosent, uendret fra anslagene i desember. Det innebærer ytterligere en renteheving på 0,25 prosentpoeng.

Den toneangivende toårsrenten falt onsdag 20 basispunkter til 3,9 prosent.

– Jeg tror mange hadde trodd at Fed faktisk ville oppjustere rentebanen, dog ikke like høyt som man trodde for noen uker siden. Det tror jeg forklarer noe av reaksjonen i rentemarkedet, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

For øyeblikket gis det rundt 60 prosent sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng i mai, og rundt 40 prosent sannsynlighet for at renten holdes i ro.

– Sammenlignet med forrige rentemøte uttrykker Fed en mye mer forsiktig og usikker holdning knyttet til veien videre. Det kan være at det faktisk ikke blir flere renteøkninger, sier Wilhelmsen.

Sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen.

Bankuro

Powell sa under pressekonferansen at banksystemet er robust. Han ga samtidig uttrykk for at bankuroen i seg selv kan ha en innstrammende effekt på økonomien, som kan få betydning for de pengepolitiske beslutningene fremover.

– Hvis du får varig høyere renter i kredittmarkedet og det blir vanskeligere å få tilgang på kreditt, kan det være at Fed ikke trenger å gjøre like mye. Da vil markedet ha gjort mye av jobben, sier Wilhelmsen.

Etter at bankproblemene begynte har man sett en betydelig reprising i rentemarkedet, der det nå forventes at styringsrenten vil bli kuttet flere ganger over de to neste årene. I desember 2024 venter markedet at renten vil ligge rett over tre prosent, mens Feds oppdaterte «rentebane» tilsier 4,3 prosent.

Markedet tror renten faktisk kan bli kuttet allerede til sommeren, ifølge Wilhelmsen. Dette samsvarer ikke med anslagene fra sentralbankens medlemmer, der ingen ser for seg rentekutt i år.

– Det gapet må tolkes som at markedet tror Fed overdriver rentesignalene eller at markedet tror Fed blir nødt til å kutte på grunn av finansiell uro. Jeg tror markedet er litt for optimistisk og at det kommer til å justere opp renteforventningene i tiden som kommer, sier Wilhelmsen.