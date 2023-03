Artikkelen fortsetter under annonsen

Normalt er det slik at de som kjøper en vare eller tjeneste i større kvantum også får lavere pris. De får en rabatt. Slik er det også i fondsbransjen.

Store investorer som pensjonskasser, forsikringsselskap, livselskap og kommuner, betaler lavere årlig forvaltningshonorarer (målt i prosent) enn mindre investorer, som formuende privatpersoner eller småsparere.

Fondene konkurrerer på sin side om å tiltrekke seg de største kundene ved å tilby rabattavtaler. Slik er det både i Norge og i utlandet.

Nå gjennomfører Finanstilsynet en regelendring som forbyr rabattavtaler. Det betyr at den eneste måten fond kan tilpasse pris til investert volum på, er å opprette underfond, såkalte andelsklasser. Underfondene sikrer en forhåndsdefinert pris for investeringer av samme størrelse. Investorer som plasserer like mye, får samme pris. Det er et prinsipp vi liker godt.

Problemet er at utenlandske forvaltere som følger EU-regler fremdeles står fritt til å inngå rabattavtaler, mens norske forvaltere ikke kan det. Rabattavtalene sikrer knivskarp konkurranse. Ved å bruke disse, kan utenlandske forvaltere lett underby norske forvaltere, som er bundet av den forhåndsbestemte prisen i hvert underfond.

I praksis betyr det at norske forvaltere kan tape konkurransen om de store og viktige investorene. Det er disse som ofte sikrer store fond tilstrekkelig forvaltningskapital. Tilstrekkelig forvaltningskapital i et fond gir god risikospredning, god likviditet og lave kostnader. Resultatet blir fort dyrere fond for mindre investorer.

Forbudet har også en konkurransevridende effekt i det norske markedet. De store forvalterne får en klar fordel. De små får en klar ulempe.

For en forvalter med 20 fond, kan tallet på underfond som må opprettes enkelt overstige 100. Å opprette og drive underfond koster penger. For de største forvalterne med et stort kundegrunnlag, er dette et moderat problem.

Små forvaltere kan derimot bli nødt til å opprette nye underfond for bare én eller to kunder. Det blir dyrt. I praksis forhindrer dette små forvaltere fra å konkurrere med de store.

Produktinnovasjonen kan også lide. For å starte et godt aksjefond trengs minst 100 millioner kroner i oppstartskapital. For rentefond er beløpet betydelig større. For å få den nødvendige oppstartskapitalen tilbyr små og mellomstore forvaltere ofte svært gunstige forvaltningshonorarer til de som vil være med å starte opp fondet. Med bortfall av rabattavtaler får man ikke lenger denne muligheten.

De største forvalterne har ikke dette problemet. De har god tilgang til oppstartskapital fra en stor og god kundebase, eller andre kunder i konsernet.

Det gjør barrieren for å etablere seg og utvikle nye fondsprodukter enda større. De som tjener på dette, er de største norske aktørene, som blir enda større. En fondsbransje med noen få store, dominerende aktører gir ikke lavere priser for fondsinvestorer.

Forbud mot rabattavtaler vil gi fondsinvestorer dårligere produkttilbud, færre forvaltere å velge mellom og høyere priser. Det er ikke attraktivt for norske fondsinvestorer, og neppe hensikten til Finanstilsynet.

Med en reell konkurranseulempe blir norsk forvaltningsbransje nærmest oppfordret til å flytte utenlands. Ved å flytte ut kan norske forvaltere fortsatt konkurrere med utenlandske forvaltere på like vilkår. I tillegg slipper de å opprette en rekke kostbare underfond.

På sikt betyr utflytting mindre investeringskompetanse i Norge. Nicolai Tangen er tydelig på at Norges Bank Investment Management ønsker forvalterkompetanse i Norge. Vi applauderer det. Paradokset er at mens den ene hånden bygger opp, så river den andre ned.

