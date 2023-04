Artikkelen fortsetter under annonsen

Som toppsjef for JPMorgan Chase regnes Jamie Dimon for å være verdens mektigste banksjef. Den amerikanske storbanken er for tiden den eneste banken i verden som er i den øverste kategorien over «Global Systemically Important Banks».

Dimon har lenge advart om de mørke skyene som truer verdensøkonomien og finansmarkedene. Nå er han ute med nye advarsler i sitt årlige aksjonærbrev, der han blant annet tar for seg bankkrisen.

– Når jeg skriver dette brevet er den nåværende krisen ennå ikke over, og selv når den er bak oss, vil den gi ettervirkninger i årene som kommer, skriver Dimon i brevet.

– Helt absurd

Dimon tok over roret ved JPMorgan i 2005, og loset storbanken relativt trygt gjennom finanskrisen som herjet i 2008/2009. Dimon er tydelig på at dagens krise ikke er sammenlignbar, hverken i karakter eller omfang.

Dimon peker på at det for 15 år siden var råtne boliglån og jevnt over høy belåning hos verdens finansielle institusjoner som var roten til krisen, noe investeringsbanken Lehman Brothers ble det store symbolet på da den gikk over ende høsten 2008.

– Den nåværende krisen involverer langt færre finansielle aktører og færre problemer som må løses, skriver Dimon.

Markedet har vært bekymret for robustheten til de regionale bankene etter at Silicon Valley Bank og Signature Bank ble satt under offentlig administrasjon for noen uker siden. JPMorgan Chase og en rekke andre storbanker skjøt nylig inn 30 milliarder dollar i innskudd i kriserammede First Republic Bank, i håp om å gjenopprette tilliten til banken.

Flere har pekt på storbankene som mulige profitører på krisen, ettersom de kan motta innskudd og få større markedsandeler. Dimon avfeier at dagens scenario er godt nytt for store banker.

– Enhver krise som skader amerikanernes tillit til bankene deres, skader alle banker – et faktum som var kjent allerede før denne krisen. Selv om det er sant at denne bankkrisen har «tjent» større banker ved innskuddene de har mottatt fra mindre institusjoner, er forestillingen om at denne nedsmeltingen på noen måte var bra for dem helt absurd, skriver Dimon.

Reguleringer

Flere har pekt på Silicon Valley Bank (SVB) som et kroneksempel på dårlig risikostyring. SVB hadde investert kundeinnskuddene i amerikanske statsobligasjoner med lang løpetid, som faller i verdi når rentene stiger. Det var «uproblematisk» for SVB, ettersom obligasjonene var bokført som om de skulle holdes til forfall.

Banken fikk problemer da kundene ville ta ut innskuddene, ettersom den da ble tvunget til å realisere store tap på obligasjonene og fikk behov for mer egenkapital. Kundene, som hovedsakelig var teknologi- og oppstartsbedrifter, strømmet til for å ta ut penger, og skapte dermed et akutt likviditetsproblem for banken.

– Ironisk nok var bankene incentivert til å eie svært trygge statsobligasjoner, fordi de ble ansett som svært likvide av regulatørene og hadde lave kapitalkrav, skriver Dimon.

Dimon mener det trengs bedre og mer gjennomtenkt regulering, men advarer mot forhastede beslutninger. Han trekker frem stresstester som et åpenbart forbedringsområde, ettersom disse ikke engang har tatt høyde for et scenario med økte renter, ifølge Dimon.

– Dette er ikke for å frikjenne bankledelsen – det er bare for å gjøre det klart at dette ikke var det beste øyeblikket for mange aktører. Alle disse kolliderende faktorene ble kritisk viktige da markedet, ratingbyråer og innskytere fokuserte på dem, skriver Dimon.