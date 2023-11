Artikkelen fortsetter under annonsen

I en oppdatering fredag kveld skrev ratingbyrået Moody's at USA beholder kredittratingen Aaa, som er den beste man kan oppnå. Det indikerer at USA vil ha null problemer med betjening av statsgjelden på både kort og lang sikt.

USA beholder toppratingen fordi Moody's venter at økonomien vil holde seg solid, selv etter den bratteste renteoppgangen siden 80-tallet. I tillegg peker Moody's på at USA har verdens reservevaluta.

Men: Moody's har nedjustert utsiktene fra «stabile» til «negative», som innebærer en fare for at USA blir nedgradert på et senere tidspunkt. Moody's er bekymret for finanspolitikken og økt polarisering.

Det hvite hus forstår lite av beslutningen. I en uttalelse gjengitt av amerikanske medier sier visefinansminister Wally Adeyemo at den amerikanske økonomien er sterk og at amerikansk statsgjeld fortsatt er verdens tryggeste og mest likvide investeringsobjekt.

Finanspolitikken bekymrer

Moody's peker på at underskuddene på statsbudsjettene er store og voksende. De må finansieres med stadig større låneopptak, nå til de høyeste rentene på 15 år. USA har en statsgjeld på 33.000 milliarder dollar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I flere måneder har underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet vært rundt åtte prosent av brutto nasjonalprodukt. Det er ekstremt mye, og særlig når ledigheten er den laveste på 50 år. Mens sentralbanken jobber febrilsk med nedkjøling av økonomien, gir staten bånn gass.

Det sier Sparebank 1 Markets' sjeføkonom Harald Magnus Andreassen. Han er ikke er overrasket over Moodys advarsel.

– Hvis USA ikke reduserer budsjettunderskuddet med fire prosentpoeng, vil statsgjelden stige fryktelig raskt og rentebetalingene bli veldig store. Det går ikke galt om ti år, men på sikt kan det bli store utfordringer, sier Andreassen.

Sparebank 1 Markets' sjeføkonom, Harald Magnus Andreassen. (Foto: Per Thrana) Mer...

Moody's viser også til økt polarisering, som gir høyere risiko for at Kongressen ikke vil komme til enighet om en bærekraftig finanspolitikk. Politikerne krangler tidvis heftig om budsjett og heving av statens gjeldstak. Det hvite hus kaller Moody's nedjustering en konsekvens av republikansk «ekstremisme og dysfunksjon».

Andreassen er også bekymret for polariseringen, ikke minst blant folket totalt sett. Han stiller spørsmål ved politikernes evne og vilje til å ta tak i gjeldsutfordringene.

– Politikerne tar ikke helhetlige og sammenhengende beslutninger, og det er blitt mye verre. Det er et veldig fragmentert system. Litt karikert er det nesten sånn at demokratene bestemmer utgiftene og republikanerne bestemmer inntektene.

– Helt fair

En nedgradering fra Moody's vil innebære at USA er blitt nedgradert av alle de tre store ratingbyråene. S&P nedgraderte USA fra AAA til AA+ allerede i 2011, mens kredittratingbyrået Fitch gjorde det samme i august i år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fitch skrev blant annet at dette «gjenspeiler den ventede finansielle forverringen de neste tre årene, en høy og voksende statsgjeld».

USAs tidligere finansminister, Larry Summers, gikk hardt ut mot beslutningen.

– Tanken om at dette skaper en risiko for mislighold av amerikansk statsgjeld er absurd og jeg synes ikke Fitch har noe ny og nyttig innsikt om situasjonen, sa han til Bloomberg.

Heller ikke den verdenskjente økonomen Mohamed El-Erian forsto nedgraderingen.

– Jeg er forvirret over mange aspekter av denne kunngjøringen. Også tidspunktet. Jeg mistenker at jeg ikke er den eneste. Den store majoriteten av økonomer og markedsanalytikere som ser på dette vil trolig være like forvirret av argumentasjonen og tidspunktet, skrev El-Erian på X, den gang Twitter.

Norges egen Pål Ringholm, investeringsdirektør for pensjonskassen PKH og tidligere kredittanalytiker, mente derimot at nedgraderingen var rimelig.

– Selvfølgelig er det helt fair. Kunne den amerikanske finansielle situasjonen vært bedre? Svaret er ja, betydelig. Feilen er vel at Fitch ikke nedgraderte for lenge siden, sa han.

En rating på AA+ anses fortsatt bunnsolid og nedgraderingen fikk ingen store konsekvenser for USA, men det hører også med at Fitch er den minste av de tre store. De store byråene har rundt 20 ulike ratinger. Nedgraderinger vil kunne føre til høyere renter, ettersom investorene da vil anse gjelden mer risikabel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.