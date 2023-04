Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdagens inflasjonstall ga først god stemning ved de amerikanske børsene, men stemningen snudde etter publiseringen av referatet fra den amerikanske sentralbankens seneste rentemøte.

Slik så det ut for de toneangivende indeksene ved børsslutt:

Industritunge Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,11 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 0,85 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 0,41 prosent

Av referatet gikk det blant annet frem at sentralbankens stab venter at tilgangen på kreditt vil stramme seg til som følge av bankuroen, og at økonomien vil havne i en resesjon i andre halvår 2023. Deretter ventes det at økonomien skal hente seg inn igjen i 2024 og 2025.

– Puster lettet ut

En time før børsåpning kom amerikanske inflasjonstall for mars, der tolvmånedersveksten i totalinflasjonen endte på 5,0 prosent, mot forhåndsestimatet på 5,1 prosent. I februar var prisveksten 6,0 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer matvarer og energi, endte på 5,6 prosent, mot 5,5 prosent måneden før. Det var helt som ventet på forhånd.

– Jeg tror markedet puster lettet ut, dette viser at inflasjonstrykket er i ferd med å lette, sier Erica Dalstø, sjefstrateg i SEB.



På månedsbasis klatret kjerneinflasjonen 0,4 prosent fra februar til mars, mens totalinflasjonen steg 0,1 prosent.

Venter på kvartalsrapporter

Markedet priser nå inn rundt 67 prosent sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken hever renten med 0,25 prosentpoeng i mai. Før inflasjonstallene ble sluppet var sannsynligheten 75,8 prosent.

Investorene stålsetter seg også for resultatsesongen, som begynner for alvor denne uken. Fredag skal storbankene JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup legge frem rapporter for første kvartal.