– Det ser ikke ut som staten som eier ser på Argentum som en verdi i seg selv. Det virker for eksempel ikke som om de tenker på at de ødelegger verdier i Argentum når de sparker nesten hele styret.

Det sier den anerkjente ventureinvestoren Karl-Christian Agerup til DN.

Han har fulgt statens virkemidler innenfor såkornselskaper, vekstselskaper og andre unoterte selskaper lenge, og ble i april valgt som styremedlem i Natos innovasjonsfond, et milliardfond og verdens første flerstatlige venturekapitalfond, der statlige Investinor er blant investorene.

Tirsdag ble det kjent at Næringsdepartementet og Argentum-styret har diskutert «strategiske alternativer» for det statseide oppkjøpsfondet, og engasjert eksterne rådgivere.

Før sommeren i fjor kastet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) nesten hele styret i Argentum. Grunnen var at styret lenge hadde nektet å endre Argentum-toppenes medinvesteringsordning som ga ledelsen store utbytter hvis fondet gjorde det bra.

Dette er saken Konflikten mellom næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og Argentum-styret og leder Joachim Høegh-Krohn startet februar 2022 da Vestre ifølge Høegh-Krohn i et møte med Argentums styreleder og toppsjef talte varmt for det grønne skifte og ønsket å tilpasse Argentums investeringsstrategi. Vestre har «på det sterkeste» avvist å ha sagt at strategien skulle tilpasses i en bestemt retning.

Vestre ønsket også å senke lønnen og bonus til Argentum-toppene og avvikle selskapets medinvesteringsordning som ga Argentum-ledelsen store utbytter hvis fondet gjorde det bra.

Argentum-styret svarte at det ikke var mulig å avvikle medinvesteringsordningen uten å bryte inngåtte avtaler.

23. mai 2022 avviklet Argentum-ledelsen selv medinvesteringsordningen etter gjentagende press fra Vestre.

24. mai 2022 publiserte avisen BT en artikkel der det fremkom at Høegh-Krohn i 2021 mottok 24,5 millioner kroner i lønn og utbytter, og at han siden 2006 samlet har mottatt 135 millioner kroner i lønn og utbytter.

7. juni 2022 sparket Vestre hele Argentum-styret bortsett fra ett styremedlem.

13. juni 2022 sa Joachim Høegh-Krohn opp sin stilling i Argentum etter 17 år som leder.

Januar 2023 sluttet fem sentrale Argentum-ansatte for å starte konkurrenten Turnstone med tidligere toppsjef Høegh-Krohn.

Agerup er frustrert over Vestres håndtering av Argentum, sparkingen av styret og «ødelegging av verdier».

– Denne holdningen tyder også på at departementet åpenbart er feil eier. Hvis Argentum skal være en ren kapitalforvalter bør selskapet enten selges til privat aktør som bygger selskapet videre, eller så bør profesjonelle statlige eiere som Folketrygdfondet eller Oljefondet som skjønner seg på kapitalforvaltning styre selskapet videre, sier Agerup.

– Fyller ikke et tomrom i dag

Agerup er også gründer av det suksessrike venturefondet Northzone, som var noe av det første Argentum investerte i, og styreleder i Schibsted.

– Argentum fyller ikke et tomrom i dag. Fra å ha vært etablert som et verktøy for å finansiere opp norsk venturekapital-industri, som var starten på Argentum, fremstår det i dag en ren kapitalforvalter med kun avkastningsmessige mål, sier han.

Han mener Oljefondet bør gjøre investeringene Argentum gjør i dag.

– Som ren kapitalforvalter kan Argentum like gjerne ligge under Oljefondet eller Folketrygdfondet, som burde ha eksponering mot private equity. Det har ikke noen politiske formål lenger å eie Argentum.

Han ser «ikke noe poeng» i at staten skal beholde Argentum som et eget forvaltningsselskap.

– Da bør det i så fall flyttes over fra Næringsdepartementet til Finansdepartementet så Finansdepartementet kan se hva det ønsker med sin kapitalforvaltningsstrategi. Hvilke aktører som bør drive med det og om Argentum er en av disse.

Vil slå sammen tre statlige fond

Thomas Falck var styreleder i statlige Investinor fra juli 2014 til oktober 2021. Han har også vært partner og daglig leder i venturefondet Verdane (tidligere Four Seasons) og styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk Venturekapitalforening.

Også Falck mener at Oljefondet og Argentum vil ha nytte av å jobbe tett sammen og at Oljefondet bør investere i oppkjøpsfond. Men han lanserer også en annen mulig endring:

– Argentum, Investinor og Nysnø bør slås sammen. Samordnet kunne det vært mye kraftigere, sier Falck til DN.

Tidlig-fase investor Thomas Falck er tidligere styreleder i Investinor. (Foto: Privat) Mer...

Han mener Argentum er kraftig svekket det siste året.

– Argentum ligger vel med brukket rygg kompetansemessig. Snittalderen og erfaringsbasen i Argentum gikk kraftig ned da styret ble sparket og ledelsen gikk. Veldig mye av teamet forsvant ut.

Derfor bør man ifølge Falck benytte anledningen til å slå Argentum sammen med statens andre selskaper som investerer i unoterte selskaper, også eventuelle nye initiativ og Investinor, der han selv var styremedlem.

Statens investeringer i unoterte selskaper Staten har tre fond som investerer i unoterte selskaper, alle ligger under Næringsdepartementet: Investinor Investinor har hovedkontor i Trondheim og investerer i tidligfaseselskaper, venturefond og forvalter statens interesser i såkornfond- og presåkornordningen.

34 ansatte, åtte milliarder kroner i forvaltningskapital og investerer nå i 92 selskaper og 57 fond og kapitalforvaltere, ifølge hjemmesiden.

Opprettet i 2008 og er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. Nysnø Nysnø Klimainvesteringer har kontor i Stavanger og investerer i selskaper og fond med teknologi som bidrar til klimagassreduksjon. Det er statens klimainvesteringsselskap.

15 ansatte, 3,5 milliarder kroner i forvaltningskapital og har investert i 19 selskaper og 14 fond, deriblant Hitecvision New Energy Fund, Verdane og Alliance Venture.

Opprettet i 2017 og er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. Argentum Argentum har hovedkontor i Bergen og er statens fond for investeringer i oppkjøpsfond, også kalt aktive eierfond eller private equity. Kjernekompetansen har utviklet seg til å bli evaluering og seleksjon av aktive eierfond og fondsforvaltere. Investeringene fordeler seg på oppkjøpsfond (buyout) og venturefond.

24 ansatte, og har siden oppstart investert 24,5 milliarder kroner i 242 fond og over 1300 selskaper.

Opprettet i 2001 og er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Staten har utredet opprettelsen av et nytt fjerde miljø, som av distriktspolitiske hensyn skal ligge i Tromsø. Da har man fire aktører som burde koordineres.

I 2019 bestilte den daværende regjeringen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) en rapport av det «næringsrettede virkemiddelapparatet».

– Dette blir et av de viktigste politiske prosjektene mine som næringsminister, uttalte Røe-Isaksen den gang.

Tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var opptatt at det næringsrettede virkemiddelapparatet som Argentum, Investinor og Nysnø er en sentral del av. (Foto: Rodrigo Freitas) Mer...

Rapporten fra Deloitte, Oxford Research og Menon Economis på 124 sider anbefalte å slå Investinor og Nysnø sammen og legge både Argentum, Investinor og Nysnø inn i en felles statlig «egenkapitalgruppe».

«Egenkapitalgruppen vil omfatte Argentum, Nysnø Klimainvesteringer og Investinor. Nysnø og Investinor bør integreres i en felles administrativ struktur med to investeringsteam med ulikt investeringsfokus,» heter det i rapporten.

– Ikke tiden å selge på

Falck mener at staten har flere muligheter når det gjelder Argentum.

– Det er fullt mulig å selge eller børsnotere Argentum, sier Falck.

Men han er ikke sikker på at dette er tiden å selge på.

– En børsnotert portefølje handles normalt til rabatt, man må være forberedt på det. Timingen er ikke verdens beste, men det betyr kanskje ikke så mye for politiske selgere. Jeg tenker at det å sparke styret var en politisk beslutning og ikke en finansiell beslutning.

– Øker det markedsverdien?

– Nei, det gjør jo ikke det. Alt annet like så forringer det verdien ved at det skaper masse usikkerhet rundt strukturen.

Jon Hindar var Argentums styreleder fra september 2016 til oktober 2021.

– Argentum er en høyt respektert markedsaktør, men det er primært en funksjon av menneskene som har drevet det frem, mer enn som en institusjon, sier Hindar.

Jon Hindar var Argentums styreleder fra september 2016 til oktober 2021, en periode selskapet opplevde stor suksess og høy avkastning. (Foto: Javad Parsa) Mer...

– Har Argentum tidligere vurdert salg eller børsnotering?

– Jeg er kjent med at eieren har gjort ulike vurderinger opp gjennom i min tid, uten at jeg vil eller kan kommentere på dette.

Han påpeker at endringene i Argentum det siste året har skjedd etter hans tid og at han derfor ikke ønsker å ha «noen sterk formening» om dette.

– Men jeg må medgi at jeg ser med forundring på den utviklingen som har vært og stiller meg ganske uforstående til den. Jeg er av den oppfatning at konsekvensene av de endringene som har funnet sted vil være uheldig for selskapet og verdiødeleggende, sier Hindar.

Han forteller om diskusjoner rundt kompensasjonsordninger i Argentum i hans tid også.

– Men den gang lyttet eieren på fornuftige argumenter rundt både incentivordninger og viktigheten av å beholde nøkkelpersoner, som er selve verdien i selskapet. Så registrerer jeg at Næringsdepartementet får en ny politisk ledelse som tar et helt annet syn, som jeg synes er underlig gitt historikken i dialogen rundt disse tema mellom eier og styre.

Hindar er i dag partner i oppkjøpsfondet Summa og har også investert privat i oppkjøpsfondet Turnstone, som er startet av seks Argentum-avhoppere.

– Mener du at Næringsdepartementet egner seg som eier av Argentum?

– Jeg oppfattet dialogen med eierskapsavdelingen og næringsministeren som positiv og konstruktiv. Næringsdepartementet oppfattes korrekt i de aller, aller fleste tilfeller og er generelt en profesjonell og egnet eier. Men jeg registrerer at dette kanskje ikke lenger er tilfelle med den nåværende politiske ledelsen.

– Ligger fast

DN har spurt næringsminister Jan Christian Vestre om å kommentere vurderingene til Agerup, Falck og Hindar.

Statssekretær Helge Flø Kvamsås (Ap) i Næringsdepartementet svarer i en epost, sendt via en kommunikasjonsrådgiver.

– Nærings- og fiskeridepartementet har jevnlig dialog med styret og administrasjonen i Argentum om blant annet strategi, verdiutvikling og resultater. Statens mål med eierskapet i Argentum fremgår av eierskapsmeldingen og ligger fast. Det er bra med debatt og innspill rundt statlig eierskap, men jeg ønsker ikke å kommentere påstander og teorier fra enkeltpersoner med mer eller mindre kjennskap til Argentum, skriver Kvamsås.

Han viser til at Argentum er «godt rigget for videre utvikling».

– Selskapet har lykkes bra med å rekruttere og beholde svært kompetente medarbeidere med høyt driv og har fortsatt å levere gode resultater. Vi har stor tillit til styret som består av tung kompetanse med lang erfaring, skriver Kvamsås.

