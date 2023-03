Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ble en skikkelig blåmandag på Oslo Børs og europeiske børser for øvrig, drevet av frykten for en bredere bankkrise etter kollapsen til nisjebanken Silicon Valley Bank og kryptovennlige Signature Bank.

Tirsdag falt Oslo Børs 0,9 prosent fra start, etter et fall på 2,6 prosent dagen før. Men Børsen hentet seg raskt inn, og utover ettermiddagen steg hovedindeksen før den stengte opp 1,38 prosent.

Samtidig falt spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, nær én prosent til 80 dollar fatet i løpet av handelsdagen, men hentet seg siden noe inn igjen.

Inflasjonen kommer

Det var i rentemarkedet man fikk de mest ekstreme bevegelsene mandag. Renten på amerikanske statsobligasjoner med to års løpetid fikk mandag sitt største fall siden 1982, og ligger nå rett i underkant av fire prosent. Fallet kommer riktignok etter forrige ukes kraftige oppgang, som var drevet av sentralbanksjef Jerome Powells signaler om en høyere styringsrente.

Søndag priset rentemarkedet inn at sentralbankens styringsrente ville ligge på 4,8 prosent ved utgangen av året, men nå tror markedet at den vil ligge på 3,8 prosent. Det innebærer flere rentekutt fra dagens nivå på 4,75 prosent.

Det gis nå 20 prosent sannsynlighet for at sentralbanken holder renten i ro ved neste rentemøte, og 80 prosent sjanse for at renten heves med 0,25 prosentpoeng. En «dobbeltheving» på 0,5 prosentpoeng – som det på slutten av forrige uke var 70 prosent sannsynlighet for – har markedet nå avskrevet fullstendig.

Oppe i det hele skal man ikke glemme viktige økonomiske nøkkeltall, påpeker Handelsbanken i en morgenrapport. Tirsdag ettermiddag kom amerikanske inflasjonstall for februar, som viste en totalinflasjon på seks prosent og en kjerneinflasjon på 5,4 prosent, som var helt som ventet på forhånd.

– Kommer ikke til å stoppe

Obligasjonsforvalter Philippe Sissener klør seg i hodet over bevegelsene i rentemarkedet.

– Den overordnede tanken er at jeg ikke skjønner hvorfor rentene faller så mye. At en bank går over ende kommer ikke til å stoppe inflasjonen, og jeg vet egentlig ikke hva det skal hjelpe ikke å heve renten. Her er det snakk om en bank som har hatt elendig likviditetsstyring.

SVB var USAs 16. største bank, men proporsjonalt ville det tilsvart Sparebank 1 Ringerike i Norge, påpeker Sissener.

– Isolert sett er ikke SVB noe kjempeproblem, selv om man er bekymret for ringvirkninger. Nå har myndighetene garantert for innskudd, så personlig tror jeg dette blåser over og at rentene kommer opp igjen. Hvis du ser til Norge er det ingen av bankene som holder på slik som SVB.

Forvalter Philippe Sissener.

Sissener holder seg foreløpig i ro, men sier han kommer til å øke risikoen dersom ting blir billig nok. Han tror børsfallet vil by på store muligheter.

– Man skal ikke endre verdenssynet bare fordi det er et par dager med panikk. Inflasjonen er fortsatt det store spøkelset. Det er fortsatt en kraftig negativ realrente, rett og slett en voldsom mismatch mellom inflasjon og markedsrenter, sier han.

Knall og fall

First Republic Bank ledet an et bredt fall for amerikanske bankaksjer mandag, med en nedgang på 62 prosent. Banken uttalte søndag at den hadde fått tilgang på ekstra likviditet fra Federal Reserve og investeringsbanken JPMorgan Chase, slik at den nå har 70 milliarder dollar i ubenyttede likviditetsreserver.

Tirsdag snudde det for både First Republic Bank og en rekke andre som krakket mandag. Førstnevnte var opp over 60 prosent på et tidspunkt. Flere andre gjorde comeback med stigning på nær 50 prosent.

Finanskjempen Charles Schwab, USAs åttende største bank, stupte over 11 prosent mandag. Frykten er at Charles Schwab, i likhet med Silicon Valley Bank, blir nødt til å selge unna obligasjoner som var ment å holdes til forfall, for å imøtekomme kunders ønske om uttak. Selskapet mener selv at det har tilgang på tilstrekkelig likviditet. Også denne banken steg om lag 10 prosent tirsdag.

Analyseselskapet Capital Economics peker på at bankkollapsen i USA er spesifikk til de to tilfellene med Silicon Valley Bank og Signature Bank. De tror ikke dette er begynnelsen på en global krise for banksektoren.

– Den alvorligste smitteeffekten kommer fra manglende tillit til systemet som helhet. Dette er vanskeligere å forutsi. Det er viktig å få frem at sentralbanker har flere verktøy for å håndtere smitterisiko som skyldes bankenes balanse. Det er en stor forskjell fra hva som har skjedd nå og kredittrisiko som førte til kollapsen av Lehman Brothers, skriver teamet, ledet av sjeføkonom Neil Shearing.