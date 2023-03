Artikkelen fortsetter under annonsen

Den spektakulære og rekordraske kollapsen for nisjebanken Silicon Valley Bank har sendt sjokkbølger gjennom finansmarkedene. Markedsrentene faller kraftig verden over. Goldman Sachs tror nå den amerikanske sentralbanken vil holde styringsrenten i ro ved neste rentemøte.

Også i aksjemarkedet var det store bevegelser. Oslo Børs åpnet forsiktig opp, men snudde raskt og var på det meste ned over tre prosent. Hovedindeksen endte med et fall på 2,6 prosent. I Europa falt også børsene bredt, mens det var store svingninger de første timene av handelen på Wall Street.

Bankaksjer falt kraftig verden over. Her hjemme falt storbanken DNB 3,6 prosent.

Investor Peter Hermanrud konstaterer at kampen mot inflasjonen kan bli enda tyngre enn tidligere antatt. Det har ikke engang gått en uke siden sentralbanksjef Jerome Powell åpnet for en «dobbel» renteheving i mars, men dette har markedet nå avskrevet fullstendig.

– Kanskje er man nå ved veis ende. Den store utfordringen er at hvis du ikke øker renten, så setter inflasjonen seg, og det er verre enn alt. Det er et ganske stort dilemma for sentralbankene. De må veie risikoen for økonomisk kollaps og risikoen for at inflasjonen setter seg opp mot hverandre. SVB er åpenbart en gamechanger i så måte, sier han.

Investor Peter Hermanrud konstaterer at kampen mot inflasjonen kan bli enda tyngre enn tidligere antatt.

– Et helt reelt tap

Fredag kveld norsk tid tok Federal Deposit Insurance Corporation (FIDC) kontroll over nesten 200 milliarder dollar i kundeinnskudd i SVB, og natt til mandag gjorde sikringsfondet det klart, sammen med Federal Reserve og finansdepartementet, at den amerikanske staten vil stille som garantist for kundeinnskudd i kriserammede banker i USA.

Hermanrud mener krisen aldri burde oppstått. Regnskapsreglene gjør det mulig for banker å tape store penger på sine investeringer uten å måtte bokføre tapene i regnskapet.

SVBs obligasjoner var bokført som om de skulle holdes til forfall, men da banken ble tvunget til å selge unna obligasjoner, ble tapene synlige og bankens egenkapital visket ut. SVB hadde ikke rentesikret obligasjonsporteføljen i det hele tatt.

– Det er ikke bare et papirtap, det er et helt reelt tap. Det ville vært sunnere for hele systemet om de viste hva obligasjonene faktisk var verd i balansen. Da hadde ikke dette skjedd, fordi banken ville fått problemer med egenkapitalen for lenge siden og blitt tvunget til å selge obligasjoner, og om nødvendig hente mer egenkapital, før det gikk galt.

– Egentlig overrasket

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea sier tapene på obligasjonsporteføljen i praksis har vært synlige i lang tid.

I tredjekvartalsrapporten har selskapet nemlig også ført opp markedsverdien av obligasjonene, som var 16 milliarder dollar lavere enn hold til forfall-verdiene. Likevel har ikke selskapet gjort endringer i den bokførte egenkapitalen.

– Det er jeg egentlig overrasket over. Her burde man sett at det egentlig ikke var noen egenkapital. Det er rart at reguleringsmyndighetene ikke stiller større krav, sier Næss, som har trålet gjennom en lang rekke SVB-rapporter i helgen.

Næss synes også det er merkelig at ingen av de 27 analytikerne som følger selskapet har problematisert at markedsverdien av obligasjonene innebar negativ egenkapital.

– JPMorgan la til og med frem en kjøpsanalyse på SVB på fredag. Analytikerne burde ha sett det. Det har sikkert flere av dem gjort, men de har i hvert fall ikke problematisert det, sier han.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

– Veldig bra

Milliardærinvestor Kjetil Holta ser ikke på SVB-krisen som et «Lehman-øyeblikk», med henvisning til kollapsen av Lehman Brothers i 2008 som var startskuddet for finanskrisen.

Han mener det er bra at amerikanske myndigheter kom tidlig på banen, selv om det dreier seg om nisjebanker.

– Det er bra at man har tatt lærdom. Samtidig er bankenes egenkapital betydelig styrket i forhold til tidligere, og mye mer robust enn det var for 15 år siden.

– Du mener det er riktig å sikre innskudd?

– Det mener jeg. Når ting går over ende så er en del av prinsippene at man kan vinne og tape. Hvis myndighetene alltid skal komme inn og redde bankene vil det drive for mye risikoappetitt. Det er ikke sunt det heller, sier Holta.

Investor Kjetil Holta.

Slemme bankfolk

Da krisen først var et faktum, gjorde myndighetene det rette, mener Hermanrud. Det er kundenes innskudd – ikke aksjonærene – som får beskyttelse.

– Det er lett å tenke at de slemme bankfolkene får klare seg selv, men når du først har kommet i denne situasjonen, har du ikke noe valg. Dette handler ikke om å redde bankfolkene, men om å redde økonomien. Her kunne man fått en tillitskrise og dermed finanskrise. Det man er nødt til å gjøre nå er å regulere strengere i forkant av krisen, slik at dette ikke skjer igjen, sier Hermanrud.

Sent søndag kveld ble det kjent at New York-banken Signature Bank også er satt under offentlig administrasjon. Hermanrud mener risikoen for en krise i Norge er liten, men sier han er svært usikker på hvorvidt vi får se flere aktører av betydelig størrelse gå over ende.

– Jeg antar at dette går over, men gudene vet. Markedet vil nå lete med lykt og lupe etter lignende ting, så får vi se hva som blir avslørt. Jeg må bare gjenta at det ikke er bra å tillate selskaper å bokføre verdier som ikke finnes. Når du «gjemmer» informasjon på den måten, kan det gi alvorlige konsekvenser, sier Hermanrud.