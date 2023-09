Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har ikke gått helt som ventet i tiden etter at den amerikanske sentralbanken begynte å sette opp styringsrenten for halvannet år siden. På tross av at styringsrenten nå er den høyeste på mer enn tyve år og de lange rentene har hatt sin kraftigste oppgang i nyere tid, har aksjemarkene steget videre, og teknologiaksjene har steget enda mer.