– Jeg har investert i 18 år nå. Jeg er egentlig ikke en corporate-person. Jeg liker egentlig mer å holde på på egen hånd.. Jeg er nødt til å forberede meg nå som jeg er ung og rask og noenlunde ved mine fulle fem, sier Kjetil Holta. Her er han i sin leilighet i Göteborg som hvor han bodde frem til han flyttet til Sveits for to år siden.

Foto: Gunnar Lier