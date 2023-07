Artikkelen fortsetter under annonsen

To av Norges mest kjente og erfarne økonomer sitter over en middag på Aker brygge i Oslo, som er et resultat av et veddemål de inngikk for et år siden.

– Analysen var ganske lik, men vi var litt uenige om timingen. Derfor sitter jeg her og må bla opp.

Veddemålet med Storebrand-forvalter Olav Chen om den amerikanske arbeidsledigheten endte i tragedie for Sparebank 1 Markets' Harald Magnus Andreassen. For et år siden mente han at USA ville få et økonomisk tilbakeslag og at ledigheten ville stige over 4,1 prosent innen denne sommeren, mens Chen mente det motsatte.

Fasiten viser at ledigheten faktisk falt til 3,6 prosent, det laveste nivået på over 50 år. Det til tross for at sentralbanken har tatt renten fra null til fem prosent på bare 15 måneder – den bratteste oppgangen siden 80-tallet.

Derfor er det Andreassen som må betale middagen.

– Er det noe grunnleggende ved økonomien Harald Magnus ikke forstår?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Absolutt ikke. Jeg skjønte argumentene hans, men mitt hovedscenario var at det fortsatt var mye oppdemmet konsum, særlig innen servicesektoren. På den tiden giftet folk seg på onsdager, torsdager og fredager, fordi alle lørdager var fulle, sier Chen.

Forvalteren som lever etter mottoet «timing is everything» har imidlertid heller ikke trodd på en myk landing for økonomien.

– Jeg har sagt at det ikke blir resesjon de neste seks-ni månedene, men det har jeg sagt ni måneder på rad. Så jeg kan vel strengt tatt ikke si det lenger, sier Chen lattermildt.

Harald Magnus Andreassen (til venstre) måtte bla opp da han møtte Olav Chen til en asiatisk middag på Aker Brygge. De diskuterte renter, kronekurs, aksjer og næringseiendom. (Foto: Per Thrana) Mer...

Bekymret for lønnsveksten

For tidenes best varslede resesjon har latt vente på seg. Mange tror den heller aldri kommer.

I USA har inflasjonen, selve roten til bekymringene, kommet ned til en årsvekst på tre prosent. Sentralbanken har et langsiktig inflasjonsmål to prosent. Det bør nevnes at kjerneinflasjonen – som justerer for energivarer – fortsatt er på 4,8 prosent.

– Det er veldig godt nytt at inflasjonen kommer ned, men det er en stor underliggende trussel her. Lønnsveksten er altfor høy til at vi kan få prisveksten permanent ned mot to-tre prosent, sier Andreassen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at inflasjonen steg til de høyeste nivåene siden 70-tallet, rykket kjente økonomer som Larry Summers ut og sa at arbeidsledigheten måtte dobles for at inflasjonen skulle komme ned igjen til det langsiktige målet på to prosent.

Dette var basert på en teori om at du ikke kan få ned lønnsveksten til et bærekraftig nivå uten et mye slakkere arbeidsmarked. Forholdet mellom antall ubesatte stillinger og arbeidsledigheten – et vanlig mål på hvor stramt arbeidsmarkedet er – har vært på det høyeste nivået på flere tiår. Historisk har sentralbankene ikke fått ned antall ubesatte stillinger uten at også arbeidsledigheten har steget mye.

Atlanta Fed Wage Tracker, av mange ansett som det beste målet på den amerikanske lønnsveksten, har dempet seg til 5,6 prosent fra en topp på 6,7 prosent – dette mens arbeidsledigheten har falt ytterligere.

– Historisk sett er det en helt eksepsjonell sammenheng mellom lønnsvekst og mangel på arbeidskraft. Det mest positive jeg har sett så langt, er at lønnsveksten og antall ledige stillinger har kommet ned uten at ledigheten har steget mer enn et par millimeter. Men jeg tror ledigheten vil kunne øke til over fem prosent. Det blir veldig tricky, sier Andreassen.

Chen minner på sin side om at juni-inflasjonstallet på tre prosent ble sammenlignet mot et svært høyt nivå året før. Denne såkalte «baseeffekten» vil avta den kommende perioden.

– Siste tids inflasjonsfall visste vi ville komme som følge av baseeffekter fra energi. Når de forsvinner vil lønns- og prisdynamikk trolig dominere inflasjonsutviklingen, sier han.

Chen tror nå resesjonen kommer innen 12–24 måneder, og mener derfor neste år fremstår risikofylt med tanke på aksjemarkedet.

– Så lenge arbeidsmarkedet er såpass sterkt og lønnskostnader som er største kostnadspost øker, så vil marginene skvises. Lønnsveksten må ned, trolig ved økt arbeidsledighet, som ofte øker mye ved resesjoner, sier Chen.

Dette skjer den kommende uken Mandag: Kvartalstall fra Nordea. Tidsfrist for «indikative» bud i SAS’ kapitalinnhenting.

Kvartalstall fra Nordea. Tidsfrist for «indikative» bud i SAS’ kapitalinnhenting. Tirsdag: Kvartalstall fra Aker, Borregaard, Nel, Schibsted og Atea (Oslo). Tall fra SEB og Swedbank (Stockholm). Tall fra Bank of America og Morgan Stanley (New York). Makrotall: Detaljhandel og industriproduksjon (USA).

Kvartalstall fra Aker, Borregaard, Nel, Schibsted og Atea (Oslo). Tall fra SEB og Swedbank (Stockholm). Tall fra Bank of America og Morgan Stanley (New York). Makrotall: Detaljhandel og industriproduksjon (USA). Onsdag: Kvartalstall fra Yara og Pareto Bank (Oslo). Tall fra Handelsbanken (Stockholm). Tall fra Goldman Sachs, IBM og Tesla (New York). Makro: KRI juni (UK), KIP juni (EMU), boligbygging juni (USA).

Kvartalstall fra Yara og Pareto Bank (Oslo). Tall fra Handelsbanken (Stockholm). Tall fra Goldman Sachs, IBM og Tesla (New York). Makro: KRI juni (UK), KIP juni (EMU), boligbygging juni (USA). Torsdag: Kvartalstall fra Komplett, PGS, Telenor og TGS (Oslo). Tall fra Teila (Stockholm). Makro: Produksjonsindeks PPI (Tyskland), Philadelphia Fed-indeks, søkere ledighetstrygd, boligsalg og ledende indikator (USA).

Kvartalstall fra Komplett, PGS, Telenor og TGS (Oslo). Tall fra Teila (Stockholm). Makro: Produksjonsindeks PPI (Tyskland), Philadelphia Fed-indeks, søkere ledighetstrygd, boligsalg og ledende indikator (USA). Fredag: Kvartalstall fra Norsk Hydro. Tall fra Danske Bank (København). Makro: Konsumenttillit og detaljhandel juni (UK),

Resultatsesongen

Hittil har man heller ikke sett tegn til noen «inntjeningsresesjon». Tirsdag legger Bank of America og Morgan Stanley frem tall for andre kvartal, mens Goldman Sachs, IBM, Netflix og Tesla kommer med sine rapporter dagen etter. Torsdag skal databrikkeprodusenten TSCM og fondsforvalteren Blackstone i ilden.

Nordeas investeringsdirektør Robert Næss er positiv, selv om det ligger an til flat inntjeningsvekst for 2023 som helhet. Næss viser til at man fryktet resesjon og 20 prosent nedgang for et år siden. De som solgte da, har gått glipp av en pen opptur.

– Det er alltid en risiko, men det fine med resesjoner er at de kommer og går. Da får du noen kvartaler med slitasje, før du er ute av det igjen.

Etter en oppgang på 18 prosent i år, ligger den brede S&P 500-indeksen nå på 4500 indekspoeng, ikke veldig langt unna all-time high på 4800. Oppgangen har vært drevet både av oppløftende tall, men kanskje først og fremst eufori knyttet til kunstig intelligens.

– Akkurat nå er det veldig mange vekstselskaper som er høyt priset. Med unntak av 2020 er det egentlig veldig lenge siden man så veksktaksjene gjøre det så mye bedre enn verdiaksjene. Samtidig finner jeg egentlig veldig mange gode selskaper som er overraskende lavt priset. Ebay, Cisco og CVS er alle selskaper med en veldig attraktiv prising sett opp mot inntjeningen, sier Næss.

– Det som har skjedde det siste halvannet året, er en massiv reprising av hva som skal være rentenivået på lang sikt, sier Harald Magnus Andreassen, som ser betydelig nedside både for økonomien og aksjemarkedet. (Foto: Per Thrana) Mer...

Harald Magnus Andreassen mener inntjeningsforventningene, særlig til neste år, fremstår for høye.

– Presset på marginene kommer som regel mot slutten av høykonjunkturen. Jeg vet heller ikke om folk har tatt innover seg hva det vil si at pengepolitikken virker. Sentralbankene vil ikke gi seg før de får det til. Det betyr veldig enkelt at bedriftene får solgt såpass mye mindre at de trenger færre folk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.