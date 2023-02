Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag åpnet de ledende amerikanske børsindeksene ned, men noen minutter inn i handelsdagen sender investorene Nasdaq opp. Klokken 16.05 ser de slik ut:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, faller 0,2 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, faller 0,1 prosent

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, faller 0,3 prosent

Målt i lokal valuta har globale aksjer steget om lag 20 prosent siden bunnen i fjor høst, en oppgang som blant annet er blitt forklart med lavere inflasjonstall og et fall i markedsrentene.

– Det mener vi ikke er konsistent med det bildet som vil inntreffe fundamentalt. Markedet priser inn solskinnsdager, som vi ikke tror blir like solfylte. Vi mener veksten skal ned og at dette vil slå inn på selskapenes profittmarginer, og at markedet ikke har tatt høyde for dette i stor nok grad, sier porteføljeforvalter Shakeb Syed i DNB.

Syed er en del av DNB Asset Managements team for taktisk allokering, som forvalter om lag 180 milliarder kroner. Taktisk allokering innebærer et kortsiktig perspektiv, der man vrir seg mot de aktivaklassene og sektorene man tror vil gi best avkastning de neste månedene.

DNB-forvalterne har lenge vært undervektet aksjer, men nå har de halvert graden av undervekt og kjøpt seg opp i mer risikofylte markeder og sektorer.

– Vi har vært veldig aktive og gjort en del store endringer de siste to månedene. Vi har kjøpt aksjer gjennom hele januar fordi renteoppgangen, som har vært den største bremsen for aksjemarkedet, nå ser ut til å slippe tak. Vi mener at korte renter er nær en topp og at lange renter har passert en topp, sier Syed.

Ser svakhetstegn

Markedsrentene har imidlertid gjort et sving opp igjen etter fredagens uforklarlig sterke arbeidsmarkedsrapport. Jobbveksten var langt høyere enn ventet, og arbeidsledigheten falt videre til det laveste nivået på 53 år.

Syed konstaterer at tallene var usedvanlig sterke, men påpeker samtidig at januar-tallene ofte påvirkes av sesongmessige faktorer.

– I årets januar fikk vi enda en faktor med mange streikende arbeidere som vendte tilbake til jobbene sine. Derfor mener vi det vil være nyttig å se dette januartallet i sammenheng med de to neste månedene, for å se om vi får eventuelle justeringer. Vår vurdering er fortsatt at arbeidsmarkedet i USA vil svekke seg klarere fremover, ettersom renten virker med store tidsetterslep, sier Syed.

I tillegg viste innkjøpssjefsindeksen ISM seg langt sterkere enn ventet på fredag, men også denne må nyanseres, mener Syed.

– ISM for tjenestesektoren var sterk, ja, men det må ses i sammenheng med at det var et like unormalt stort fall i desember. Ser man på desember og januar samlet, så er nivået omtrent uendret, og trenden er fortsatt klart nedover. Det virker sannsynlig at ISM-tallene skal svekkes videre fremover, sier han.

Fremvoksende markeder og energi

DNB-forvalterne er nå overvektet i europeiske aksjer, men også i fremvoksende markeder. Et fremvoksende marked er en betegnelse på et land som er på vei til å bli et utviklet marked, slik som Kina, India, Sør-Afrika og Brasil.

DNB-forvalteren tror på dollarsvekkelse, drahjelp fra Kina og fortsatt fallende matvarepriser – tre faktorer som isolert sett bør være positive for fremvoksende markeder.

Den fjerde årsaken er at prisingen er attraktiv sammenlignet med det globale aksjemarkedet, som er amerikanskdominert.

– Det er liten tvil om at USA er den dyreste regionen. Selv om aksjemarkedet har falt fra toppen, er det ikke blitt billig. Man har tatt luften ut av en prisingsboble, men det har ikke gått fra dyrt til billig, sier Syed.

Forvalterne beholder overvekten i energi, som lenge har vært den sektoren de har satset tyngst på.

– Vi har vært med på oppgangen, og mener det fortsatt er en veldig riktig sektor å eie. Olje- og gassprisene har falt, men på disse nivåene tjener sektoren fortsatt gode penger.

Ikke nødvendigvis positivt

Flere medlemmer i den amerikanske sentralbanken, blant annet sentralbanksjef Jerome Powell, skal holde taler tirsdag. Dette går inn under det viktige pengepolitiske verktøyet «forward guidance», der det gis signaler om hva sentralbanken tenker å gjøre i fremtiden. På denne måten kan Fed-medlemmene snakke markedsrenter og inflasjonsforventninger ned eller opp.

Neel Kashkari, president for Minneapolis Fed, sier tirsdag at han ønsker seg en rentetopp på 5,4 prosent. I dag ligger styringsrenten i intervallet 4,5-4,75 prosent.

Fed-medlemmene har lenge insistert på at styringsrenten skal heves til over fem prosent og holdes der ut året, men de har slitt med å overbevise markedet, som tror på to rentekutt i andre halvår.

– Dersom Fed skulle gjøre retrett og ikke heve to ganger og faktisk begynne å kutte renten tidligere, så skal ikke det nødvendigvis være en positiv nyhet, for det er allerede priset inn, sier Syed.