Det bekrefter den tidligere Vålerenga-treneren til Finansavisen.

«Shampo» og Jahre har flyttet til Zug i Sveits, samme by som blant annet Bjørn Dæhlie har emigrert til.

– Hvorfor Zug?

– Bra hockey, svarer «Shampo».

Han innrømmer likevel at skatt er en del av motivet for å flytte sørover.

– Ja, det er en blanding. Vi har hatt lyst til å gjøre noe nytt, og nå passet det bra her.

Til tross for en imponerende karriere i både USA, Sverige og Norge har ikke «Shampo» noe stor formue å skatte fra. Det har imidlertid Jahre, som er datter av skipsreder Jørgen Jahre. Hennes inntekt var i 2021 på 3,8 millioner kroner, og hun hadde en ligningsformue på 67,4 millioner kroner.

Knutsen på sin side hadde han null i inntekt og formue på 2,8 millioner. Han betalte 38.000 kroner i skatt.