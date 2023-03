Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag ble Norges viktigste byråkrat utnevnt. Lars-Henrik Myrmel-Johansen blir ny finansråd i Finansdepartementet, bekrefter Statsministerens kontor.

– Jeg ser frem til å jobbe sammen med alle de særs dyktige og hyggelige ansatte i Finansdepartementet. Sammen skal vi gi våre beste faglige råd til politisk ledelse i departementet, sier den nye finansråden.

Han har frem til nå jobbet som ekspedisjonssjef på Statsministerens kontor. Myrmel-Johansen har en doktorgrad fra London School of Economics, og tidligere jobbet som konsulent for McKinsley og jobbet med ikt og fornying i offentlig sektor.

– Myrmel-Johansen har bred bakgrunn og solid erfaring fra offentlig forvaltning. Denne bakgrunnen sammen med hans personlige egenskaper gjør ham godt egnet for stillingen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Stillingen, som regnes som den mektigste byråkratjobben i statsapparatet, ble banket i statsråd fredag. Det var 11 søkere, men reelt sett bare to: Myrmel-Johansen og ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet.

Holmsen har tidligere vikariert som fungerende finansråd i 2021. Samfunnsøkonomen har vært i departementet de siste åtte årene. Før den tid har han også jobbet i Norges Bank som direktør for finansiell stabilitet og vært assisterende direktør i Pengepolitisk avdeling.

Slutter etter åtte år

Den mangeårige finansråden Hans Henrik Scheel meddelte tidligere i år at han ønsket å gå av 1. august.

– Jeg blir 67 til høsten. Det er et passelig tidspunkt å finne noe annet å drive med, sa Scheel til DN.

Scheel slutter ikke i departementet, men går over i en 60 prosent stilling som spesialrådgiver.

Byråkrat-veteranen har vært finansråd, altså Finansdepartementets øverste, ikke-politiske sjef siden 2015. Han begynte i departementet på 80-tallet, etter studier i samfunnsøkonomi. Han har vært store deler av karrieren i departementet, med noen avbrekk. Fra 2011 til 2015 var han administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå.