USAs sentralbanksjef Jerome Powell tok ingen på sengen da han onsdag kveld lot den amerikanske renten være i ro. En liten bris av overraskelse strøk imidlertid over markedet da sentralbankens prognoser la til grunn bare to rentekutt neste år, ned fra fire kutt som tidligere var kommunisert.

I markedet har rentene tikket videre opp, mens Wall Street har lagt bak seg to dager med markant fall. Fredag morgen faller Oslo Børs for andre dag på rad.

Selv om renten ble holdt i ro denne gang, åpnet Powell for å sette den opp for 12. gang ved neste korsvei. DNB Markets' kredittanalytiker Ole André Kjennerud har nettopp vært en uke i USA hvor han har møtt politikere i Washington og finansfolk i New York. I en splitter ny analyse lufter han tanken om hva som vil skje når USAs heftige budsjettunderskudd møter en helt ny renteverden.

– Mer sårbar for sjokk

Ifølge Kjennerud har USA to utfordringer.

– Det ene er de store budsjettunderskuddene som gjør at du kommer til å pådra deg stadig større rentebetalinger og spise opp av skatteinntektene. Det forsterkes av dagens rentenivå. De to i kombinasjon gjør at du får veldig lite fleksibilitet i finanspolitikken, sier han.

I dag går 20 prosent av USAs inntekter til å dekke landets brutto renteutgifter. USA har mer enn 30.000 milliarder dollar i utestående gjeld, men stormaktens unike dollarposisjon gjør at landet likevel kan ta opp mer gjeld og drifte med underskudd. Om man legger kongressens budjettkontors anslag til grunn og at rentene blir værende på dagens nivåer vil USAs rentebetalinger utgjøre 30 prosent av inntektene i 2032, ifølge Kjennerud, som dessuten mener budsjettkontorets anslag er på den optimistiske siden.

Kjennerud tror ikke på noen gjeldskrise, men er bekymret for konsekvensene for verdens største økonomi. Han trekker paralleller tilbake til 80-tallet.

– Hvis du går tilbake til sist staten måtte bruke like mye på renter og hadde like lite igjen i budsjettet til andre ting, hadde det negativ effekt på samfunnet. Politifolk fikk ikke betalt lønninger i tide, veier ble ikke oppgradert og vedlikeholdt. Metrosystemet ble ødelagt. Det ble mer kriminalitet. Hvis du får et dårligere offentlig velferdstilbud på toppen av dagens splittede samfunn, tror jeg det bare blir enda mer anspent, sier han.

– Er det veien det går?

– Ja, det tror jeg. Mange er redde for statsgjeldkrise. Jeg tenker mer på at den politikken som føres vil ende opp med generelt dårligere økonomisk politikk og et mer ustabilt samfunn, som igjen gjør deg mer sårbar for sjokk, sier han.

Hva konsekvensene for finansmarkedet blir, vet han ikke.

– Men det er noe stressgreier her. Kanskje vil Fed respondere på det stresset gjennom rentekutt og prøve å tilpasse pengepolitikken sånn at finanspolitikken kan fungere bedre. Alt avhenger av inflasjonen. Hvis man i 2024 og 2025 fortsatt har inflasjon over tre prosent er det ikke gitt at Fed vil kunne respondere på det stresset gjennom rentekutt, sier kredittanalytikeren.

Pågang i høyrente

Markedet priser nå inn en sannsynlighetsovervekt for at renten blir hevet én gang til i USA. Torsdag hevet Norges Bank renten på nytt og sa den trolig settes opp en gang til. For renteforvalterne i Alfred Berg har det siste årets rentebonanza vært kjærkomment.

– Det har gjort verden lettere for oss, sier Morten Steinsland, som leder renteavdelingen i Alfred Berg.

De har merket stor pågang for investeringer i rentefond, særlig de som dreier seg inn mot høyrentemarkedet. Høyrentefondene investerer i gjelden til selskaper som anses å ha en litt høyere risiko enn dem med bunnsolide balanser. Men der risikoen er høyere, kan avkastningen også være høyere.

Ifølge kollega og forvalter Maria Granlund gir nordiske høyrenteobligasjoner nå en avkastning på 10-11 prosent. Samtidig er misligholdsraten på 2,3 prosent, langt under snittet på 5,6 prosent.

– Men vi ser at inntjeningen blir lavere, kontantstrømmen blir lavere og kredittkvaliteten lavere. Det blir gradvis svakere, men vi er overrasket over at selskapene leverer så bra resultater, sier hun.

Steinsland tror det i absolutte termer er best forutsetning for god avkastning i høyrente også neste år.

– Men ser du på risikojustert basis skal du ikke legge alle pengene dine i den kurven, sier han.

Maria Granlund har jobbet med rentemarkedet i mer enn 20 år og forvalter i dag nordiske rentefond.

Tror ikke på skatteøkninger

Det er ikke mer enn noen måneder siden USA på nytt hevet gjeldstaket etter intense budsjettforhandlinger. Som ventet ble det som sedvanlig løst før USA misligholdt gjelden. Kjennerud tror ikke USA står overfor en gjeldskrise.

– Den eneste grunnen til at USA kan stenge ned offentlig sektor, ha angrep på kongressen, ha 10-15 prosent budsjettunderskudd og skattereformer som nærmest dikteres av næringslivet, er på grunn av dollarens status. Det er ingen andre land som kan drive på den måten uten å bli straffet for det, sier han.

At budsjettunderskuddene vil løses gjennom skatteøkninger har han ingen tro på.

– Hvis du tenker fire år fremover, kommer det ikke til å skje. Jeg tror det eneste som kan utløse en større skattedebatt i USA må være hvis de føler seg presset til det. Hvis de får en kredittpremie på amerikansk statsgjeld, som Italia de siste ti årene, må Washington tenke overskudd og ikke underskudd, sier kredittanalytikeren.