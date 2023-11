Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag sendte Askim & Spydeberg Sparebank ut en børsmelding om at banken var ilagt et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner fra Finanstilsynet for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven og tilhørende forskrifter. Banken har akseptert gebyret.

– Vi erkjenner at vi ikke hadde tilstrekkelige rutiner og etterlevelse på et viktig område på tidspunktet da tilsynet ble gjennomført. Askim & Spydeberg Sparebank aksepterer gebyret vi har fått og beklager for de historiske manglene ved vår virksomhet, uttalte banksjef Emil Inversini.

Finanstilsynet gjennomførte et tilsyn sommeren 2022, etter at Askim & Spydeberg Sparebank selv hadde leid inn BDO og gjennomført en uavhengig granskning som følge av en rekke oppslag i Finansavisen. I 2022 måtte banksjefen og deretter bankens styre gå av.

Gjennom tilsynet avdekket Finanstilsynet «alvorlige mangler» knyttet til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket, går det frem av tilsynsrapporten som er blitt offentliggjort mandag ettermiddag. Finanstilsynet mener bankens risikovurderinger har vært mangelfulle og sviktet på flere punkter, og at dette har pågått over mange år.

«Etter Finanstilsynets vurdering skyldes overtredelsene av hvitvaskingsreglene uaktsomhet i bankens tidligere styre og ledelses oppfølging av hvitvaskingslovens krav», heter det.

Tidligere styreleder Per Morten Ødegaard har foreløpig ikke besvart DNs henvendelse mandag kveld.

– Etterspørres ikke

Finanstilsynet gjennomførte blant annet stikkprøver for kundeetablering av kunder vurdert til henholdsvis medium og høy risiko, herunder kundeforhold tilknyttet politisk eksponerte personer. Det ble også gjennomført stikkprøver for kundetiltak som en del av bankens løpende oppfølging av kundemassen, samt stikkprøver knyttet til en særskilt utvalgt kundegruppe, ifølge tilsynsrapporten.

«Finanstilsynet avdekket mangler i etterlevelsen ved samtlige stikkprøver. Gjennomgående var det mangler i risikoklassifiseringen av kundene, samt manglende dokumentert forståelse av eierskaps- og kontrollstruktur», heter det.

Finanstilsynet kritiserer banken for at den har lukket interne alarmer for raskt og kun basert på hva kunden svarer på bankens forespørsel. Finanstilsynet mener banken ikke har ettergått opplysninger og sjekket at de faktisk stemmer.

«Det etterspørres ikke ytterligere dokumentasjon for å underbygge kundens redegjørelser. Det var også eksempler på at undersøkelser ikke ble gjennomført, men at det heller ble gjennomført begrensede kundetiltak som å innhente nytt kundeerklæringsskjema for at kundens nye informasjon passet bedre med den faktiske adferden.», skriver tilsynet.

Har gjort endringer

I oppsummeringen skriver Finanstilsynet at det anser overtredelsene av loven som grove. Tilsynet peker på at det er mangelfull etterlevelse på flere sentrale områder og at det har pågått over lang tid. Tilsynet mener det er særlig alvorlig at kontroller tilknyttet høyrisikoporteføljen er blitt nedprioritert.

Finanstilsynet mener også banken har oppnådd «fordeler» i form av besparelser og inntjening i forbindelse med den mangelfulle etterlevelsen på hvitvaskingsområder.

«Ressurser knyttet til arbeidet har over lengre tid vært knappe og under press gjennom en rekke ekstraordinære situasjoner banken har stått ovenfor. Manglene vurderes hovedsakelig å være et resultat av manglende styring, kontroll, prioritering og kunnskap på området».

Banken har gjort en rekke endringer på toppnivå etter at tilsynet ble gjennomført. Endringene innebærer blant annet nytt styre, administrerende banksjef og viseadministrerende banksjef. Banken har også ansatt ny leder for risk og compliance, og ny leder for anti-hvitvask og kredittkontroll, ifølge børsmeldingen som ble sendt ut fra banken mandag.

– Vi har lært av våre feil og innført robuste tiltak for å forhindre at lignende feil skjer igjen. Hele banken er involvert i det kontinuerlige arbeidet med å etterleve regelverket. Nå ser vi fremover, sa banksjef Inversini.

– Banken var i en ekstraordinær situasjon i 2022 med mange endringer og ekstremt pressede ressurser. Det er ingen unnskyldning for manglende etterlevelse. Nå har vi gjennomført viktige tiltak som opprettholder og styrker tilliten til banken, sa styreleder Øyvind Hurlen.