Finanstilsynet har gitt seks investorer overtredelsesgebyr for brudd på regler om udekket shortsalg, opplyser det mandag morgen.

Å selge aksjer «short» betyr å låne aksjer av noen som eier de, for deretter å selge de i markedet i håp om å tjene penger på det. Det er derimot et krav om dekning ved shortsalg – altså at man har tilgang til verdipapiret.

Etter en lengre periode med pengetrøbbel gjennomførte Flyr en kapitalinnhenting 10. november. I november meldte selskapet at det hadde hentet inn 250 millioner kroner via utstedelse av 25 milliarder aksjer. Selskapet la forbehold om godkjennelse av kapitalinnhentingen på ekstraordinær generalforsamling seks dager senere – som styret endte med å godkjenne.

Finanstilsynet har kommet frem til at de seks investorene har solgt Flyr-aksjer de ikke har hatt tilgang til. Overtredelsene skjedde i forbindelse med at investorene hadde blitt tildelt aksjer i den rettede emisjonen i Flyr i november 2022.

Norsk aktør på listen

De seks som har mottatt gebyr er Espen Westerens investeringsselskap Titan Venture, det britiske Anavio Capital Partners LLP, svenske Handelsbanken Fonder AB, tyske Orca Capital GmbH, og britiske Hamilton Stuart Capital Ltd. En av investorene er unntatt offentligheten.

Gebyrene utgjør til sammen 8,8 millioner kroner. I tabellen under ser du størrelsen på gebyret hvert enkelt selskap fikk.

Se faktaboksen for aktørenes kommentar til Finanstilsynet.

Ifølge estimatene til Finanstilsynet har Westerens selskap Titan Venture hatt en gevinst på nærmere 300.000 kroner knyttet til shortingen.

Titan skrev i en epost til Finanstilsynet at aksjesalget var et resultat av en misforståelse av situasjon, men erkjenner feilen og beklager.

Videre skriver det at handelen ble gjort på feil grunnlag og at det vil skjerpe rutinene for å unngå at det skjer igjen. Det mener derimot at det ikke er grunnlag for at selskapet har opptrådt grovt uaktsomt, og at overtredelsesgebyret er «svært høyt» og ikke står i forhold til «overtredelsens grovhet og grad av skyld».

Espen Westeren avbildet i London i 2019. (Foto: Jeff Gilbert) Mer...

Mannen bak Titan Venture, Espen Westeren, begynte karrieren som analytiker og porteføljeforvalter i ulike fond i London, før han etter syv år kom til John Fredriksen-systemet i 2010. Han var én av skipsreder John Fredriksens mest sentrale medarbeidere frem til han sluttet vel syv år siden.

Westeren forvaltet store summer for Fredriksen-systemet. Etter avskjeden med Fredriksen-systemet har han vært ansatt i Øystein Stray Spetalens Standard Drilling og investert gjennom sitt private investeringsselskap Titan Venture.

DN har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med Espen Westeren.

Pressesjef Lars Sæthre i Handelsbanken skriver til DN at det aksepterer boten.

– Gebyret gjelder en enkeltstående menneskelig feil i håndtering av en salgsordre. Denne ordren ble ikke gjort i tråd med hvordan vi normalt håndterer denne typen transaksjoner. Feilen ble ikke gjort med hensikt, skriver Sæthre.

Han sier det ikke vil bli noen konsekvenser for de ansatte som gjennomførte shortingen og peker på at det var en enkeltstående feil som ikke ble gjort med hensikt.

Hvilke rutiner har dere på dette?



– Vi har rutiner, men i denne saken, hvor emisjonen ble gjort på et litt annet sett enn hva som var vanlig, gikk det galt. All forvaltning vi gjør skal selvsagt skje etter gjeldende regler, så i kjølvannet av dette har vi gått over rutiner og gjennomført kompetansetiltak for å hindre at det skal kunne skje igjen.

Ikke mye penger

Tidligere storaksjonær Jan Petter Sissener, som forsøkte å sy sammen en finansiell redningsplan for Flyr før selskapet gikk konkurs, er godt fornøyd med vedtaket.

– Vi har regler som er til for å følges. Her følger 99 prosent av investorene reglene, og så skal de tape penger fordi noen andre bryter dem?

Sissener synes dog ikke bøtene fremstår særlig høye.

– Det spørs litt hvor mye de har tjent. Hvis det er et stort, internasjonalt fond, vet de nøyaktig hva de gjør. Jeg synes ikke fem millioner kroner er så mye. Folk må lære å oppføre seg. Hadde dette vært oss ville vi risikert å miste lisensen. Det skal svi å bryte reglene.

Sissener tror ikke selve nakenshortingen var det som ble nådestøtet for Flyr.

– Det er mennesker som har tapt penger på det, men jeg tror ikke det spilte noen rolle for Flyr som selskap.

Daytrader Svend Egil Larsen var blant de første som uttalte at det trolig hadde vært gjennomført nakenshorting. Han synes det er flott at det reageres.

– Leser at bøtene var vesentlig høyere enn fortjenesten som ble oppnådd, så da kan det være at det virker avskrekkende.