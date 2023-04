Artikkelen fortsetter under annonsen

Per Mathis Kongsrud (54) ble i statsråd fredag utnevnt som direktør for Finanstilsynet for en periode på seks år, melder Finansdepartementet.

Han kommer fra stillingen som leder for avdelingen for digitalisering og analyse i Finanstilsynet, en stilling han har hatt siden 2018. De siste årene har Kongsrud blant annet stått for fremleggelsen av tilsynets boliglånsundersøkelse.

– Årets undersøkelse viser at en betydelig del av nye boliglån tas opp av låntagere som har høy samlet gjeld i forhold til inntekten, og som samtidig har svak betjeningsevne eller et boliglån som utgjør en høy andel av boligens verdi, uttalte Kongsrud i forbindelse med at fjorårets undersøkelse ble lagt frem.

Vært på fest og i OECD

Kongsrud var den eneste reelle kandidaten til sjefsposten i tilsynet, da Finansdepartementet la frem søkerlisten i mars. Den nye finanstilsynsdirektøren har jobbet i tilsynet siden september 2018. Han kom da fra Finansdepartementet, og fra stillingen som avdelingsdirektør i seksjonen for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse. I perioden fra 2002 til 2005 var han ansatt hos OECD i Paris, og han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.

Da Kongsrud i 2000 ble intervjuet av Observator, et tidsskrift utgitt av samfunnsøkonomistudentene ved Universitetet i Oslo, uttalte han:

– Jeg var tidlig samfunnsinteressert. Allerede på slutten av ungdomsskolen hadde jeg peilet meg inn på sosialøkonomistudiet på Blindern.

– Hvordan var studentfestene da du studerte?

– Sånn sett var jeg kanskje litt kjedelig i studietiden. Jeg hadde mange venner utenom studiene, så jeg var ikke veldig aktiv i det sosiale miljøet rundt studiene. Men de festene jeg var på var absolutt morsomme.

Erstatter Baltzersen

Kongsrud vil overta posten etter Morten Baltzersen, som er ferd med å avslutte sin andre åremålsperiode. Baltzersens periode går ut i august. I meldingen fra regjeringen heter det riktignok at Kongsrud vil «tiltre stillingen på et tidspunkt departementet bestemmer».

Avtroppende finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Da DN fredag formiddag ringte Kongsrud etter offentliggjøringen av hans nye jobb, hadde han ikke fått med seg nyheten og ba om betenkningstid. Via kommunikasjonsavdelingen uttaler han noe senere:

– Jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven som finanstilsynsdirektør. Det er en spennende oppgave. Finanstilsynet har et viktig samfunnsoppdrag og mange dyktige medarbeidere, som jeg gleder med til å samarbeide med framover. Inntil videre er jeg leder for avdeling for digitalisering og analyse.

Åremålsstillingen som finanstilsynsdirektør er på seks år.