Med stor undring følger næringslivstoppen Svein Harald Øygard med på markedets frykt for en bred bankkrise etter kollapsen i Silicon Valley Bank (SVB) og kryptovennlige Signature Bank, som ble møtt med krisetiltak fra amerikanske myndigheter for å hindre spredning. Markedet leter nå med lykt og lupe etter svakheter hos andre aktører.

Onsdag var det den skandalerammede sveitsiske storbanken Credit Suisse som plaget markedet. Aksjen stupte på børsen etter at styrelederen i bankes største eier, Saudi National Bank, sa det var uaktuelt å gå inn med mer penger i selskapet. Tidligere i uken ble det avdekket «vesentlige svakheter» i bankens regnskapsføring.

Bankuroen har fått markedet til å tro at sentralbankene vil avlyse planlagte rentehevinger. Det prises sågar inn flere rentekutt fra den amerikanske sentralbanken i løpet av året. Det stusser Øygard over.

– Det er selvfølgelig et fryktelig dårlig tegn at en innskuddsbank lastet med statsobligasjoner skal kollapse. Men her har du altså en gjeng luringer i Silicon Valley som lager avanserte finansielle algoritmer, men som ikke engang klarer å styre egen renterisiko.

– Det blir som om du løper maraton, en maraton av renteøkninger, og så klapper førstemann sammen allerede ved første vannstasjon. Det er der vi er. Da er det rimelig at mange blir bekymret. Og hva bør vi gjøre da? Skal vi liksom avlyse løpet, spør Øygard.

– Det kan smelle

Øygard har vært gjennom mang en krise. Som statssekretær på 90-tallet var han sentral i utformingen av tiltakene som skulle ta Norge ut av bankkrisen. Under finanskrisen ble han satt inn som sentralbanksjef på Island. I dag er han styreleder i Norwegian, styremedlem i seismikkselskapet TGS og eier i flere brasilianske oljeselskaper, som alle har fått gjennomgå på børsen denne uken.

Øygard frykter ingen systemkrise, men mener SVB er et varsko om en risiko som har bygget seg opp over ti år med «gratis» penger, der inflasjonen ikke har vært et problem for sentralbankene.

– Det gjør at du bygger opp ubalanser og sårbare strukturer. Utfordringen nå er at det vil smelle, men man vet ikke riktig hvor det vil smelle. At noen går under ved å sitte på statsobligasjoner, gjør at fantasiens grenser sprenges. Vi visste at det er mange tungt belånte og sårbare strukturer. Men, igjen, at kollapsen skulle skje rett etter start og på denne måten var uventet. Det forklarer noe av sjokkstemningen.

Øygard er bekymret for aktørene som har tatt opp mye gjeld for å maksimere avkastningen på egenkapitalen, noe som har fungert bra i mange år.

– Du har mange fond der ekstrem belåning har vært en del av forretningsmodellen. Det gjelder både råvarefond, oppkjøpsfond og eiendomsfond. Gjennom mange års stabilitet har man også lagt inn mindre buffere i kalkylene enn man ville gjort tidligere, siden behovet for buffere er beregnet ut fra den siste tids volatilitet. I 2021 var det mange fond som gikk over ende og de skyldte på økt volatilitet, men det var jo knapt volatilitet.

Det er en av hovedårsakene til de kraftige markedsreaksjonene og tendensen til finansiell ustabilitet, påpeker Øygard. Særlig har det vist seg i rentemarkedet, men også i råvaremarkedene.

– Når det blir usikkert hva som skjer i morgen vil alle prøve å øke likviditetsreservene, og siden de er så høyt belånt går det ut fem til ni ganger så mye kapital enn den egenkapitalen man ønsker å frigjøre. Når det stormer drar de med finansielle posisjoner i nødbremsen og markedet tørker opp.

– Helt ute av kontroll

Dette setter sentralbankene i det største dilemmaet på flere tiår, sier Øygard. Han minner om sentralbanksjefenes stillingsinstruks, der hovedoppgaven er å holde inflasjonen innenfor et definert mål, i de fleste land rundt to prosent. Videre har sentralbankene også et ansvar for å bidra til økonomisk vekst og finansiell stabilitet.

– For fire måneder siden var den kollektive opplevelsen at inflasjonen ikke var et strukturelt problem. Nå dukker det opp lønnskrav i USA på over ti prosent og krav om inflasjonsjusteringer i alle mulige kontrakter. Det kan godt hende sentralbankene venter litt, men de er både nødt og forpliktet til å øke renten.

– USA er helt ute av kontroll. Pris- og lønnsdannelsen der borte er slett ikke bra, men ingen kan si de ikke ble advart. Som Larry Summers sa alt i mars 2021, har man ført den mest uansvarlige økonomiske politikken på over 40 år, med den høyeste risikoen og de største mulige konsekvensene man kan huske.

Alt er likevel ikke bekmørkt påpeker Øygard, idet han viser til at den amerikanske økonomien har vist vekst og høy sysselsetting. Sentralbanken må fokusere på inflasjonen og stabiliteten til finanssystemet. Utover dette vil bedrifter dukke under og oppstå, formuer forsvinne og skapes.

– I den fasen av inflasjonssyklusen hvor vi er nå er inflasjonen høy, de nominelle rentene øker, men realrentene er lave. Det som teller da er likviditet, slik vi ser med SVB. Så kommer den tøffe fasen med høye nominelle renter og høye realrenter etter hvert som inflasjonen dempes. Da kommer resesjonen, sier Øygard, og legger til:

– Deretter kommer belønningen med nye år med lav inflasjon, og lavere nominell og reell rente.