Ifølge en oversikt fra databasen og investorverktøyet Tekinvestor har Erna Solbergs ektemann tilsynelatende hatt en aktiv aksjehobby.

Databasens oversikt strekker seg tilbake til 2021, og fanger opp de siste månedene av Solbergs periode som statsminister. Fra tidlig i 2021 har Finnes kjøpt og solgt aksjer i 24 ulike selskaper, og som E24 omtaler onsdag kveld, ble 22 handler gjennomført i løpet av de siste fire månedene Solberg var statsminister.

Det er allerede kjent at Finnes var i aksjemarkedet i årene da hans kone var statsminister, men da ble det indikert at volumet var langt mindre:

– De få – sammenlignet med tiden før og etter hun var statsminister – kjøp og salg som ble gjort i denne perioden, forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, har Finnes tidligere uttalt til E24.

I kveld vil han ikke svare på E24s spørsmål om han også handlet i tilsvarende stort omfang tidligere under Solbergs periode som statsminister.

– Ingen kommentar.

Handlet for millioner

Ifølge Tekinvestor er det ikke mange dagene siden Finnes kjøpte 7.500 aksjer i Western Bulk Chartering. Basert på volumvektet gjennomsnittskurs for den aktuelle dagen, var investeringsbeløpet på omkring 200.000 kroner. Basert på dagens aksjekurs har Finnes aksjer for en halv millioner kroner i rederiet.

I slutten av august gjorde Finnes innhopp på aksjonærlistene i farmasiselskapet Vistin Pharma med et aksjekjøp på 225.000 kroner. Samme dag brukte han 300.000 kroner på å kjøpe aksjer i Vow, som leverer utstyr til skip.

Handelsmønsteret fra disse dagene inneholder ikke store beløp for Finnes. Sommeren 2021 kunne han, ifølge Tekinvestor handle aksjer for både to og tre millioner kroner på enkeltaksjer, som det da Arne Fredly-kontrollerte rederiet Hunter Group.

– Så har vi alle syndet

Før helgen stilte DN spørsmål til Solberg om Finnes’ aksjehandler i årene hun var statsminister. Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen svarte da på vegne av Solberg:

– Hun har vært kjent med at han eier aksjer, og da hun tiltrådte var hun opptatt av at han skulle ha dialog med embetsverket på Statsministerens kontor om disse spørsmålene, slik at de både kunne orientere om regelverket og bistå med å vurdere hennes habilitet, skriv Husabø Fossen i en epost til DN.

Under onsdagens partilederdebatt på TV2 uttalte Solberg om mannens aksjekjøp i tiden da hun var statsminister:

– Jeg føler at jeg har hatt oversikt nok til å kunne vurdere min habilitet i de sakene.

Hun tror ikke politikere er mer slepphendte med habilitetsreglene enn før, men at det er større oppmerksomhet mot problematikken.

– Jeg tror vi har mye større oppmerksomhet mot det, og at vi er mye ryddigere i dag enn før.

– Så har vi alle syndet mot noen lover. Jeg er førstemann til å si: Det har jeg også gjort, sa Solberg.

