Etter en uke der tek-aksjene fikk juling blir det på ny spenning når fire av de syv riktig store gigantene i aksjemarkedet legger frem kvartalstall til uken. Dessuten truer rentespøkelset.

De neste dagene skal Googles morselskap Alphabet, Microsoft, Facebook-eier Meta og Amazon legge frem oppdaterte regnskaper for investorer og analytikere. De fire som skal i ilden til uken har en samlet en børsverdi på over 6200 milliarder dollar, eller 68.500 milliarder kroner. Til sammenligning er alle selskapene på Oslo Børs for tiden priset til 4100 milliarder kroner.

Tesla, som la frem kvartalstall onsdag, mistet nesten 16 prosent av børsverdien i forrige uke. Nvidia ble rammet av myndighetenes ønske om å bremse kinesisk eksport, og falt ni prosent. Men disse var ikke alene – samtlige av de ti største nasdaqaksjene falt i forrige uke.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets sier skuffende rapporter nå kan få store konsekvenser, men årsaken vil ha mye å si for aksjemarkedet i stort:

Aksjestrateg i DNB Markets, Paul Harper. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold) Mer...

– Det blir avhengig av om eventuelle skuffelser er selskapsspesifikke eller mer basert på makroforhold. Hvis selskapene opplever en svakere økonomi, er det relevant for hele markedet. Hvis det er mer driftsrelatert, blir det mindre viktig for resten av markedet, sier Harper.

Status så langt i oktober for S&P 500 er en mulig tredje måned på rad med kursfall. For S&P 500 vil et nytt tremånedersfall være den første i rekken siden koronavåren 2020.

Høye forventninger

Og helt sentralt i S&P 500 står Alphabet, Amazon, Microsoft og Meta sammen med Apple, Tesla og Nvidia. Aksjeklubben har fått kallenavnet «Magnificent 7».

– «Magnificent 7»-aksjene har 19 prosent vekt i MSCI World-indeksen og de betyr en god del for globale aksjeindekser – og de er også toneangivende for risikoappetitt mer generelt. Når det er sagt, er det begrenset med direkte sammenlignbarhet mellom disse aksjene og noen av selskapene på Oslo Børs, legger Harper til.

I en annen av verdens mest toneangivende aksjeindekser, S&P 500, utgjør de syv aksjene 26 prosent.

Ukens høydepunkter Mandag: Kvartalsrapporter fra Magnora og Strongpoint og Hongkongbørsen er stengt. Tirsdag: Kvartalsrapporter fra Bergenbio, Norsk Hydro og Vår Energi, og blant de New York-noterte: Alphabet, Barclays og Microsoft. Arbeidsledighetstall fra SSB og PMI-tall fra en EU, USA og en rekke andre land. Onsdag: Kvartalsrapporter fra Elkem, Nel, Schibsted, Storebrand, Sparebanken Vest, Kitron, Pareto Bank, Telenor og Vistin Pharma. Dessuten rapporter fra Intrum (Sverige), IBM (USA) og Meta (USA). Torsdag: Kvartalsrapporter fra Okea, Akastor, Komplett, Orkla, PGS, Sparebank 1 SR-Bank, Bonheur, Sats, og TGS. Fra utlandet kommer Swedbank (Sverige), Amazon (USA), Credit Suisse (Sveits) og Intel (USA). Fredag: Kvartalsrapporter fra Aker BP, Equinor, Itera, Kongsberggruppen, Medistim, Scatec og XXL. I tillegg Danske Bank og IAG (England)

På samme måte som rapportene fra Alphabet, Microsoft, Meta og Amazon kan påvirke referanseindeksene, kan Equinors kvartalsrapport på fredag gjøre det samme for nøkkelindeksene på Oslo Børs.

Ifølge Bloombergs oversikt er det 62 analytikerne som følger Microsoft, som rapporterer kvartalstall på tirsdag. Ingen av analytikerne anbefaler salg av programvareselskapet og kun seks analytikere flagger en nøytral anbefaling. Altså har 56 analytikere kjøpsanbefaling. Deres gjennomsnittlige kursmål ligger på knappe 398 dollar, mens Microsoft-aksjen omsettes for litt over 325 dollar. Avstanden mellom kursmål og omsatt kurs har økt betydelig etter at analytikerne ble ruset på KI og aksjemarkedet har solgt aksjen de siste ukene.

Og slik er det også for Amazon, der 62 analytikere sier «kjøp!», mens kun to sier «hold an». Ingen anbefaler salg av Amazon-aksjen, noe heller ingen gjør i hverken Alphabet eller Nvidia. En viss skepsis er det kanskje å spore i Meta, men der er det snakk om kun to av totalt 68 analytikere som sier at aksjen bør selges.

Med høye forventninger er det duket for skuffelser om ikke alt er på stell når kvartalsrapportene kommer. I tillegg er en annen utfordring stadig mer presserende: En risikofri rente på fem prosent.

Superattraktiv rente

Tek-aksjene hadde en enorm kursutvikling i koronapandemiens nullrente, ble slått i bakken da rentene begynte å tikke opp i fjor og fikk så en ny retur i vår da alle trodde rentetoppen var nådd. Men nå heter det seg at renten skal være høy i lengre frem i tid, og som vekstselskaper er tek-selskapene ekstra sårbare når renten kan begynne å tikke oppover.

–S&P500 er ned åtte prosent siden slutten av juli, og det er innenfor det som kan kalles «normal» volatilitet. Men hovedgrunnen til denne nedgangen, er den store oppgangen i amerikanske statsrenter, og kan muligens kalles dramatisk. Spesielt oppgangen i ti års realrente fra minus 1,21 prosent til pluss 2,45 prosent på litt under to år. Det er dramatisk ettersom dette påvirker prisingen av hele aksjemarkedet, sier Harper.

Et tegn på at investorene nå er begynt å bli mer nervøse, er fryktindeksen Vix. Dens formål er å vise hva investorene venter av volatilitet i aksjemarkedet, og baserer seg på opsjonshandel knyttet til S&P 500-indeksen. Siden midten av september har den steget 70 prosent.

Putt penga i banken – eller rentefond

I august uttalte Harper at «sannsynligheten for at markedet uventet skal falle 20 prosent er større enn at markedet uventet stiger 20 prosent». Han anbefalte da investorene å redusere aksjeandelen i porteføljene til fordel for kontanter.

– Sammenlignet med nordiske eller amerikanske aksjer, har kontanter i pengemarkedsfond gitt enn bedre avkastning den siste perioden med lavere volatilitet. Oppgangen i renter burde rent matematisk lagt enda mer press på prisingsmultipler for aksjer i teorien, og vi foretrekker fremdeles kontanter med cirka fem prosent renter i lavrisiko pengemarkedsfond, sier Harper nå.

En vanlig måte å vurdere om en aksjes kurs er høy eller lav, er å sammenligne kursen med en forventet inntjening i selskapet. I finanslingoen kalles dette forholdstallet kun for P/E, som står for price/earnings eller aksjekurs/inntjening. Når denne snus på hodet, som i inntjening/aksjekurs, får man et mål på avkastningen. For alle selskapene i S&P 500 er avkastningstallet nå omkring fem prosent. Det vil si at den risikopremien som normalt ligger i aksjemarkedet, sammenlignet med renteinvesteringer har fordunstet. Mange vil da si at aksjer er dyrt.

Harper er enig, men mener det finnes muligheter:

– Vi synes aksjeinvestorer bør se på soliditeten til selskapene de investerer i. Selskap med en svak balanse kan få problemer med å refinansiere når renten er vesentlig høyere enn før. Selv om markedet totalt sett er priset høyt, relativt til renter, er det fremdeles enkelte selskap som er attraktivt priset. Det krever litt mer jobb å finne de gode mulighetene nå.

