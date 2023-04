Artikkelen fortsetter under annonsen

Sent mandag kveld slapp fallerte First Republic Bank rapporten for første kvartal – og denne kvartalsrapporten har preget det amerikanske aksjemarkedet hele uken.

Rapporten ga investorer og myndigheter nytt innsyn i hvor hardt banken faktisk ble rammet av bankuroen tilbake i mars, som toppet seg ved kollapsen i Silicon Valley Bank og UBS' påtvungne oppkjøp av Credit Suisse.

I dagene som har fulgt etter kvartalsrapporten har beskjeder om store oppsigelser, jakt etter «strategiske alternativer» og etter hvert rykter om statlig inngripen sendt aksjekursen ytterligere ned.

Denne utviklingen stanset torsdag – før det fredag kveld dro seg til på ny.

CNBC melder nemlig at det mest sannsynlige utfallet for banken nå er at det føderale innskuddsfondet i USA (FDIC) tar over styringen, slik det gjorde med Silicon Valley Bank i mars. Mediet viser til kilder tett på prosessen.

Handelen stanset flere ganger

Aksjen falt 43,3 prosent fredag, etter å også ha falt henholdsvis 34,5 og 30 prosent tirsdag og onsdag. Aksjekursen er dermed redusert til 3,5 dollar, ned over 75 prosent siden børsåpning mandag.

Handelen i aksjen ble stanset flere ganger bare fredag.

Til sammenligning kostet aksjen rundt 120 dollar i dagene før den plutselige, akutte krisen i Silicon Valley Bank, og fallet fra da til nå er på over 97 prosent.

Gjennom uken har flere medier med kilder tett på banken, deriblant Financial Times og Bloomberg, meldt at banken har vært i kontakt med amerikanske myndigheter med mål om å finne en farbar vei ut av maren banken står i.

Reuters rapporter at embetsfolk fra blant annet FDIC, det amerikanske finansdepartementet og den amerikanske sentralbanken koordinerer møter med andre banker for å meisle ut en redningsplan for First Republic.

Fra myndighetshold har det vært vist skepsis overfor en redning via FDIC, slik at man slipper å tappe dette fondet enda mer – det var penger herfra som garanterte for innskuddene i fallerte Silicon Valley Bank i mars.

CNBCs kilder sier at FDIC nå spør andre banker om potensielle bud hvis det skulle ende med at banken blir satt under administrasjon – men det er fremdeles håp for at dette ikke skjer, heter det.

– Vi deltar i diskusjoner med flere parter om mulige strategiske alternativer, samtidig om vi fortsetter å betjene våre klienter, sa bankens ledelse til CNBC.

Uenige om hvem som skal redde banken

Myndighetene har ivret for at noen av de totalt 11 bankene som skjøt inn totalt 30 milliarder dollar i innskudd i First Republic Bank under uroen i mars, også går inn for å kjøpe deler av First Republic Bank.

Bankene selv vil derimot ikke ta i med ildtang det som kan skade deres egne finanser, og har heller ventet på at amerikanske myndigheter skal steppe inn – som for eksempel at det amerikanske innskuddsfondet tar hånd om de minst attraktive eiendelene First Republic sitter på.

Amerikanske lover gjør at dette bare kan skje om First Republic Bank går konkurs.

First Republic Bank er en regionbank basert i San Francisco, rettet mot velstående personer og deres selskaper, inkludert å gi ut lån til lave renter til disse kundene.

Fed tar selvkritikk

Det stormet som kjent rundt First Republic Bank da bankuroen sto på som verst, der markedsaktørene var bekymret for om banken har gått på en lignende obligasjonssmell som Silicon Valley Bank.

Fredag kveld tok den amerikanske sentralbanken selvkritikk etter kollapsen i SVB, og varslet samtidig skjerpet kontroll med bankene.

I en rapport sluppet fredag innrømmer Fed å ikke ha hatt god nok kontroll med SVB og at kravene overfor banken ikke var strenge nok.

Rapporten gir også et innblikk i hvor raskt SVB-krisen eskalerte, samt at man fra regulatorisk side var klar over flere av SVBs ulmende problemer - men at man var for sent ute med å fatte tiltak.

Michael Barr, nestkommanderende for tilsynet av Fed, har i den sammenheng tatt til orde for en grundig gjennomgang av regelverket amerikanske finansselskaper er omfattet av. Dette gjelder blant annet regler for stress-tester og likviditetskrav, melder Bloomberg.

Sentralbanken konkluderer også med at ledelsen i SVB ikke fullt ut forsto problemene og ikke var tidsnok ute med mottiltak.