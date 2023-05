Artikkelen fortsetter under annonsen

Minst tre banker har lagt inn bud for å kjøpe hele eller deler av First Republic, skriver Financial Times. Blant dem er JPMorgan Chase, PNC og Citizens, ifølge tre kilder med kjennskap til saken.

Mandag morgen meldes det at FDIC tar over banken, og at JP Morgan Chase sitt bud er akseptert.

Amerikanske myndigheter har også bedt Bank of America og US Bancorp om å by, men disse skal ha takket nei.

Det er fortsatt ikke klart om det blir mulig med en avtale, og andre interesserte kjøpere kan ennå dukke opp. Det amerikanske sikringsfondet for banker, FDIC, hadde satt en frist til klokken 12 søndag, men vil trolig godta senere tilbud.

Det er også FDIC som leder innsatsen fra myndighetenes side, der det inn i nattetimene lokal tid fremdeles ble jobbet med å lande en avtale.

Kilder tett på forhandlingene sier at myndighetene er fast bestemt på å ha en avtale for First Republic i havn før bankene åpner mandag morgen lokal tid. Dette tilsvarer utpå ettermiddagen i Norge.

First Republic hadde håpet å forhandle frem en avtale uten å bli satt under administrasjon, men anses som lite sannsynlig nå. De eneste tilbudene som er kommet har som betingelse at banken stenges for så å settes under administrasjon.

Noe av det som gjør First Republic lite attraktivt som kjøpsobjekt, er det Bloomberg omtaler som «et fjell» av lån inngått til fordums, lave rentenivå, samt en uvanlig stor portefølje av lavrangerte boliglån til velstående kunder. Begge deler har falt i verdi etter det siste årets kraftige renteoppgang, der man nå kan få helt andre renteinntekter.

Alle budene som er kommet er lagt inn med den betingelse at FDIC dekker noen av de potensielle tapene et kjøp av First Republic, muligens gjennom at FDIC tar over størsteparten av First Republics obligasjonsportefølje.

Den er verdt 30 milliarder dollar, og inneholder et urealisert tap på rundt 500 millioner dollar.

Kvartalsrapport ga nytt innsyn

Budprosessen kommer etter at banker og deres rådgivere i ukevis har diskutert mulige bud og oppkjøp, uten at dette har båret frukter. Derfor har amerikanske myndigheter nå bedt bankene om å by, etter at First Republic-aksjen har falt til nye bunnivåer denne uken, samtidig som en kvartalsrapport har gitt ny innsikt i hvordan stoda faktisk er i banken.

Kvartalsrapporten ble publisert mandag, og i etterkant sendte bankens beskjeder om store oppsigelser, jakt etter «strategiske alternativer» og etter hvert rykter om statlig inngripen aksjekursen kraftig ned, fra i utgangspunktet svært lave nivåer.

Rapporten ga investorer og myndigheter nytt innsyn i hvor hardt banken faktisk ble rammet av bankuroen tilbake i mars, som toppet seg ved kollapsen i Silicon Valley Bank og UBS' påtvungne oppkjøp av Credit Suisse.

Myndighetene har ivret for at noen av de totalt 11 bankene som skjøt inn totalt 30 milliarder dollar i innskudd i First Republic Bank under uroen i mars, også går inn for å kjøpe deler av First Republic Bank.

Amerikanske lover gjør at dette bare kan skje om First Republic Bank går konkurs.

Fed tok selvkritikk

First Republic Bank var på mange måter «neste bank» ut i tillitskrisen som ble utløst av kollapsene i nevnte Silicon Valley Bank og kryptorettede Signature Bank. Markedsaktørene ble bekymret for om banken hadde en stor andel usikrede innskudd, som ville vært svært problematisk om bankens kunder i store strømmer plutselig ville ta ut sine innskudd – som Silicon Valley Bank.

Kvartalsrapporten til First Republic Bank viste at omtrent 40 prosent av alle dens kundeinnskudd var tatt ut innen utgangen av første kvartal.

Fredag kveld tok den amerikanske sentralbanken selvkritikk etter kollapsen i SVB, og varslet samtidig skjerpet kontroll med bankene.

I en rapport sluppet fredag innrømmer Fed å ikke ha hatt god nok kontroll med SVB og at kravene overfor banken ikke var strenge nok.

Rapporten gir også et innblikk i hvor raskt SVB-krisen eskalerte, samt at man fra regulatorisk side var klar over flere av SVBs ulmende problemer – men at man var for sent ute med å fatte tiltak.

Michael Barr, nestkommanderende for tilsynet av Fed, har i den sammenheng tatt til orde for en grundig gjennomgang av regelverket amerikanske finansselskaper er omfattet av. Dette gjelder blant annet regler for stresstester og likviditetskrav, melder Bloomberg.

Sentralbanken konkluderer også med at ledelsen i SVB ikke fullt ut forsto problemene og ikke var tidsnok ute med mottiltak.