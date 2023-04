Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske regionbanken First Republic Bank, som det stormet rundt da bankuroen sto på som verst, la mandag kveld frem tall for første kvartal:

Mengden innskudd banken satt ble redusert med 41 prosent til 104,5 milliarder dollar ved utgangen av forrige kvartal.

Innskuddene ble trukket ut i brennhast i frykt for at banken ville kollapse, og størrelsen på innskuddsuttakene er større enn det analytikerne ventet, skriver CNBC. Konsensus spådde innskuddsnivået til å være rundt 145 milliarder dollar ved utgangen av første kvartal.

I løpet av få dager ble det tatt ut 72 milliarder dollar i innskudd fra banken, der mistilliten spredte seg som ild i tørt gress til andre banker markedsaktører fryktet var feilposisjonert til å takle det siste årets kraftige renteøkninger i USA, slik fallerte Silicon Valley Bank var.

Mistet tillit

Den satt på store, opprinnelig urealiserte tap i statsobligasjoner kjøpt ved fordums rentenivå, som etter Feds kraftige renteøkninger hadde falt i verdi.

Disse tapene måtte Silicon Valley Bank så realisere da det trengte likviditet for å dekke innskuddsuttak fra kunder, og tillitskollapsen var et faktum: i løpet av få dager fløt milliarder av dollar i innskudd rett ut av banken, og i løpet av en helg var den tatt over av myndighetene og stengt ned.

Markedsaktørene fryktet First Republic Bank var utsatt for noe av det samme, og aksjen falt kraftig flere dager til ende. Den amerikanske sentralbanken måtte steppe inn med flere tiltak for å støtte oppunder tilliten til amerikansk banksektor, mens det amerikanske innskuddsfondet var klare på at det ville «garantere alle innskudd».

Kutter opp mot en fjerdedel

JPMorgan Chase og en rekke andre storbanker skjøt for en måneds tid siden inn 30 milliarder dollar i innskudd i First Republic Bank, i håp om å gjenopprette tilliten til banken. Av de 104,5 milliarder dollar banken hadde i innskudd ved utgangen av første kvartal, kom altså nesten en tredje del fra JPMorgan Chase og ti andre storbanker.

Innskuddsuttakene har også stabilisert seg, uttaler First Republic-ledelsen i forbindelse med kvartalsrapporten.

– Innskuddsaktiviteten begynte å stabilisere seg den siste uken i mars, og har holdt seg stabil frem til fredag forrige uke. Den totale mengden innskudd var 102,7 milliarder på fredag, ned bare 1,7 prosent fra 3. mars, hvilket først og fremst kommer av sesongmessige skattebetalinger fra våre kunder som skjer hver april.

Selskapet melder også at det vil slanke balansen sin, og kutte arbeidsstyrken med opp mot 25 prosent, med mål om stabilisere banken og som et svar på de voldsomme innskuddsuttakene.

Et annet kostnadsbesparende tiltak som nevnes er reduserte lederlønninger.

Ser etter strategiske alternativer

I uttalelsen kommer det også frem at banken ser etter «strategiske muligheter» for å "fremskynde fremgangen" samtidig som kapitalposisjonen styrkes.

Etter å ha steget over tolv prosent i regulær handel mandag, faller futures-kontrakter tilknyttet First Republic-aksjen nær 20 prosent i etterhandelen.

Selv om innskuddstallene vekker mest interesse ved First Republics kvartalsrapport, rapporterer banken sterkere omsetning og inntjening per aksje enn analytikerne ventet:

Inntjeningen per aksje endte på 1,23 dollar av en omsetning på 1,21 milliarder dollar, mot 0,85 dollar per aksje på 1,15 milliarder dollar etter det analytikerestimater Refinitiv har innhentet tilsa.

- Med stabiliseringen av innskuddsbasen vår, og styrken på vår kredittkvalitet og kapitalposisjon, fortsetter vi å styrke virksomheten vår, sa konsernsjef Mike Roffler og styreleder Jim Herbert i en felles uttalelse.