Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,04 prosent torsdag.

Oljeprisen (brent spot) ligger i skrivende stund på rundt 87,1 dollar fatet, opp nærmere syv prosent så langt i april.

Torsdag morgen har flere selskaper kommet med produksjons- og salgsoppdateringer i det sesongens kvartalstall er på trappene. Blant dem interiørkjeden Kid, som meldte om totale salgsinntekter på drøyt 605 millioner kroner. Omsetningen er en drøy prosent lavere enn i samme kvartal i fjor, og skyldes i hovedsak et solid fall i Kids svenske butikker på.

Kid-aksjen falt 1,25 prosent

Samtidig meldte Telenor at det foreslår Jens Petter Olsen som ny styreleder i Telenor etter Gunn Wærsted. Wærstad er den lengstsittende styrelederen siden børsnoteringen i 2000.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Telenor-aksjen steg 0,2 prosent.

Kraftig TGS-fall

TGS falt 7,6 prosent etter at selskapet la frem en kvartalsoppdatering før børsåpning. TGS rapporterte en POC-omsetning på 229 millioner dollar i første kvartal, som var noe lavere enn ventet.

Pareto Securities viser ifølge TDN Direkt til at rapporterte «late sales» var skuffende, som var på 46 millioner dollar, drøyt 50 prosent lavere enn konsensus ventet.

Fed-referat sendte Wall Street ned

Onsdagens inflasjonstall i USA bidro til oppgang fra start ved de amerikanske børsene, men stemningen snudde etter publiseringen av referatet fra den amerikanske sentralbankens seneste rentemøte.

Av referatet gikk det blant annet frem at sentralbankens stab venter at tilgangen på kreditt vil stramme seg til som følge av bankuroen, og at økonomien vil havne i en resesjon i andre halvår 2023. Deretter ventes det at økonomien skal hente seg inn igjen i 2024 og 2025.

Investorene stålsetter seg også for resultatsesongen, som begynner for alvor denne uken. Fredag skal storbankene JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup legge frem rapporter for første kvartal(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.