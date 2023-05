Artikkelen fortsetter under annonsen

… og som ikke det var nok, avrundes uken med det som tabloid omtales som månedens viktigste tall, «non farm payrolls».

Attpåtil er uken blitt innledet med at bankuroen på ny har blusset opp, gjennom konkursen i First Republic Bank.

Inn mot rentemøtene har sentralbankene fått en rekke til dels motstridende signaler, der indikatorer for økonomisk vekst, lønnsvekst, inflasjon og kredittilgang hver for seg kan peke i retning av både mer, og mindre, innstrammende pengepolitikk.

For sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank kommer kraftig, og hittil vedvarende kronesvekkelse på toppen.

Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom og partner i Nordkinn Asset Managment, mener både sentralbankene i Norge, USA og eurosonen nå står overfor et dilemma.

– Risikoen på oppsiden

Her til lands er det ventet en renteøkning på 0,25 prosentpoeng fra dagens nivå på 3,0 prosent – noe Norges Bank også signaliserte ved forrige rentemøte i mars.

– Den største nyheten siden da er at kronekursen har svekket seg så mye. Den er rundt 2,5 prosent svakere bare siden prognosen i mars, og trenden er jo at den blir et par prosent svakere for hver måned, sier Wilhelmsen til DN.

På ett år har kronen svekket seg 16–17 prosent målt mot importvektet valuta, mens den hittil i år har svekket seg ti prosent mot euro.

Det gjør inflasjonsproblemet seigere å få bukt med. Flere prognosemakere tror at nå én euro om ikke lenge vil kunne koste 12 kroner. Samtidig er ingen helt sikre på hvorfor kronen har svekket seg så kraftig, selv om flere DN har snakket med har sine teorier.

– Ti prosents svekkelse bare i år er ganske store tall. Vi vil se effekten i prisene på importvarer fremover, selv om man ikke får fullt gjennomslag før om 5–6 måneder. Når det da gjelder inflasjonen fremover, er risikoen på oppsiden, særlig på grunn av kronekursen.

Dette skjer denne uken: Tirsdag 2. mai: Foreløpige inflasjonstall for april fra eurosonen, Italia, Nederland

PMI-industri, Norge, april

Kvartalstall fra BP og HSBC Onsdag 3. mai: Kvartalstall fra Aker Horizons, Borregaard, Odfjell, Napatech, Elektroimportøren

Rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken (Fed)

Arbeidsledighetstall for eurosonen, april

PMI-tjenester for USA, april Torsdag 4. mai: Kvartalstall fra Equinor, Kahoot, Telenor, Okea, Aker Solutions, Wallenius Wilhelmsen, Airthings, Otovo, Elopak, Hoegh Autoliners, Tekna, Gaming Innovation Group, Pexip, Scana, KMC Properties

Kvartalstall fra Apple, Credit Suisse, Shell

Rentebeskjed fra Norges Bank

Boligprisstatistikk for april, fra Eiendom Norge

Rentebeskjed fra den europeiske sentralbanken (ECB)

PMI-tjenester, eurosonen, april, endelig Fredag 5. mai: Kvartalstall fra Aker, Scatec, Arendals Fossekompani, Bonheur, Klaveness Combination Carriers, Odfjell Drilling, Gentian Diagnostics, Goodtech, Capsol, Deep Value Driller, Philly Shipyard

Trafikktall fra Norwegian, april

Nonfarm payrolls fra USA

– Jobben blir vanskeligere

En annen viktig faktor er frontfagsoppgjørets lønnsramme på 5,2 prosent, der en høy andel kommer fra sentralt tillegg. Wilhelmsen tror, i likhet med blant annet sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, at den vil ryke.

– 5,2 prosent er nok mer et gulv for lønnsveksten i 2023. Jeg tror den gjennomsnittlige lønnsveksten viser seg å bli høyere enn dette. Men det er det uansett for tidlig for Norges Bank å reagere på.

Norges Bank la i mars til grunn at rentetoppen blir på omtrent 3,6 prosent, og at den vil inntreffe på sensommeren.

Samtidig slapp Norges Bank prognoser for blant annet inflasjon og økonomisk aktivitet, og Wilhelmsen sier at det som har kommet inn av realøkonomiske data siden har vært i tråd med forventningene. Det igjen taler for at Norges Bank holder seg til rentebanen fra mars.

– Norges Bank har et lite dilemma: sannsynligvis begynner renteøkningene å bite, men samtidig gjør nyhetene vi har fått i det siste at jobben med å få ned inflasjonen blir vanskeligere.

Siste renteøkning fra Fed

Et viktig, men rett nok ikke avgjørende forhold for kronekursen, er rentenivået i Norge sammenlignet med andre land. Og denne uken kommer både den amerikanske og europeiske sentralbanken med rentebeslutninger.

Den amerikanske er først ut, og de fleste tror Fed vil heve renten 0,25 prosentpoeng til intervallet 5,0-5,25 prosentpoeng.

Wilhelmsen tror dette også blir den siste renteøkningen i USA denne omgang. Det samme priser rentemarkedet inn, som i sum også tror på rentekutt fra høsten av.

– Vi er sannsynligvis nå på et rentenivå som er innstrammende, så markedet er nok rasjonelle i å prise inn lavere rente frem i tid. Men akkurat å vite når det første kuttet kommer, er vanskelig å si, sier han.

Så forklarer han dilemmaet Fed står overfor:

– I USA har de makroøkonomiske dataene vært helt greie, egentlig ganske sterke. Slik sett er det altfor tidlig å tenke på rentekutt, særlig gitt at inflasjonspresset fortsatt er høyt. Lønnsveksten har flatet ut, men lønnsnivået er høyere enn det som er forenlig med inflasjonsmål på to prosent.

Og, sier han:

– På den andre siden har du dette med bankuro.

Da bankuroen sto på som verst i mars, gjorde rentemarkedet en helomvending og priset inn rentekutt fra Fed i umiddelbar fremtid. En vanlig forklaring var at tilgangen til lån for amerikanske bedrifter ville bli så stram at det i seg selv var finansielt innstrammende nok. En annen var at bankuroen ville lede til ny finanskrise, et scenario der rentekutt, ikke renteøkning, vil være riktig medisin.

– Helt rådvill

Nå er prisingen av rentekutt som nevnt flyttet lengre frem i tid, mens bankuroen foreløpig ikke har innledet noen finanskrise. Likevel ser Wilhelmsen klare tegn til at bankuroen har gjort det vanskeligere å få lån.

– Det vil gi lavere økonomisk vekst på lengre sikt, og slik sett er det rasjonelt å tenke at rentenivået i USA i dag er litt for høyt.

– Og i eurosonen? Der er det snakk om både 0,25 og 0,5 prosentpoeng til uken?

– Der er jeg helt rådvill, for data har vært sprikende. Trolig blir inflasjonstallene på tirsdag avgjørende. Blir kjerneinflasjonen høyere enn ventet, kan det vippe i retning av 0,5 prosentpoeng. Blir den lavere enn ventet, taler det i retning 0,25 prosentpoeng, sier Wilhelmsen.

Tror renten skal videre opp

Også DNB Markets tror at både Fed, ECB og Norges Bank øker renten ytterligere.

– Vår største usikkerhet angående sentralbankmøtene er om ECB vil øke med 0,50 eller 0,25 prosentpoeng, men vi heller mot 0,50. Dette avhenger av april-inflasjonsdataene fra eurosonen på tirsdag, som vi venter vil vise at kjerneinflasjonen fortsatt er for høy, skriver rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen i DNB Markets i en ukesrapport.

DNB Markets venter videre at Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, og at renten skal opp med en kvarting på de neste rentemøtene. Da vil styringsrenten ligge på 4,00 prosent etter rentemøtet i september.

Meglerhuset tror på en renteøkning på 0,25 prosent i USA.

Ingvild Borgen, DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Bortsett fra dette, peker Borgen på at de viktigste tallene denne uken vil være ISM-indeksene for april og «non farm payrolls» fra USA.

DNB tror «månedens viktigste tall» denne gang vil bidra til å redusere sannsynligheten for ytterligere renteøkninger fra Fed.

– Imidlertid vil arbeidsmarkedet fortsatt være stramt, og arbeidsledigheten vil fortsatt være svært lav, skriver Borgen i rapporten.