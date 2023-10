Artikkelen fortsetter under annonsen

– Navnet har aldri passet dårligere, og nå forsvinner det. Flott Gjort er historie, sier medgründer Runar Eggesvik.

Store deler av utelivskonsernet slås konkurs, inkludert toppselskapet Flott Gjort og Flott Fond 1 as, der flesteparten av eiendelene ligger.

Største eiere i fondet har vært eid av gründerne selv, venture-investor og Selvaag-arving Tharald Nustad, samt et knippe eiendomsinvestorer.

Systemet er både insolvent og illikvid, står det i et brev til aksjonærene. Med andre ord er gjelden større enn verdiene, og Flott er ute av stand til å gjøre opp for seg.

«Betalingsudyktigheten anses ikke forbigående,» heter det i brevet.

50 millioner i gjeld

Flott gikk ut ved begynnelsen av fjoråret, med store planer om å snu Oslos uteliv på hodet med et profesjonelt rigg med fondsstruktur og titalls millioner å investere. I dokumenter DN omtalte forrige uke, gikk det frem at det er brukt omtrent 60 millioner på å bygge porteføljen, og at systemet hadde 50 millioner i ekstern gjeld.

Det hele har med andre ord kostet 110 millioner kroner.

Noen dager før konkursen leverte fondsselskapet årsregnskap for 2022. Det viste et resultat på minus 65 millioner kroner, og 42 millioner kroner i negativ egenkapital.

Den siste tiden har et nytt selskap forsøkt å hente penger til å overta deler av porteføljen. Det er startet av Flott-gründer Arnt Andersen, utelivsveteranen Bo Vivike og Flott-styreleder Jørgen Stråtveit. Sistnevnte tjente gode penger som sjef i it-selskapet Nets, og kom inn som investor og ble etter hvert sentral i den mislykkede ryddejobben.

– Rådene vi har fått har fått har vært å stoppe blødningene, og der kom vi altfor sent av gårde. Nå kommer det inn en veldig stor ressurs i Bo Vivike, sier Eggesvik.

Becco og Trekanten – begge plassert rundt Tullinløkka i Oslo – går inn i det nye selskapet.

Disse Flott-selskapene ryker Best Friends Pizza

Botaniske

Botaniske Holding

Gras

Vin Vin

Rent Mel Bekkestua

3KT (eies av Flott Gjort AS)

Bass – oppbud blir meldt neste uke Noen av stedene har vært uten drift før konkursen. Kilde: Aksjonærbrev

Jakter løsninger for flere steder

Flere av de andre Flotts-stedene er i drift mens jakten på en løsning fortsetter:

VeloChef

Bakkekroen

Rent Mel i Prinsens gate

Aku Aku

Østensjø Havn

– Det har vært krevende å stå i en så usikker situasjon som oppstartsfasen til Flott. Vi vet foreløpig ingenting om nye eiere, men det er viktig å si at Bakkekroen isolert sett går veldig bra, så vi tror og håper på en løsning. Vi er blitt kjempegodt mottatt av kundene, og ikke minst nabolaget. Vi har hatt fulle hus, sier Karina Castberg som er daglig leder.

Konverterte gjeld – hjalp ikke

I sommer fortalte gründerne at de hadde fått ny kapital, et pusterom og en ny sjanse. De innrømmet også at de ble revet med.

– Vi var et bitte lite fond, opp mot 80 millioner, men i vår verden var det stort. Det er cash. Og vi må innrømme vi kan ha vært preget av at det har vi egentlig ikke hatt før

I regnskapet til Flott Fond 1 går det frem at 46 millioner kroner i gjeld til aksjonærene skulle konverteres til egenkapital i 2023, men det var ikke fattet vedtak om dette i styret da årsregnskapet ble avlagt, et par dager før konkursen.

Forvalterselskapet Flott Skip as, der det kom inn nye investorer i et forsøk på å redde systemet, har også gitt et lån til fondet på nesten 14 millioner kroner.

«Selskapet har forsøkt å snu situasjonen ved å forsøke å hente ytterligere kapital til Flott-systemet, samt vurdert gjeldssanering i Selskapet og selskapene i systemet for øvrig. Selskapet har ikke lyktes med nevnte løsninger,» heter det i aksjonærbrevet.