Det er krise i utelivskonsernet Flott Gjort viser dokumenter sendt ut til investorer den siste tiden.

I et brev til aksjonærene sendt ut tidligere i oktober fremgår det at det er nærmere 50 millioner i ekstern gjeld.

«Systemet står i en svært prekær likviditetsmessig situasjon,» står det i brevet, som understreker at situasjonen ikke er bærekraftig «hverken på kort eller lang sikt.» Brevet er signert styrene i de forskjellige selskapene i Flott-systemet.

Det er også sendt ut en investorpresentasjon, i et forsøk på å hente 12 millioner i frisk kapital. Dette skal brukes til å sette opp et nytt selskap som skal forsøke å overta deler av porteføljen og starte med «så blanke ark som mulig,» heter det.

– Skal kunne fortsette å gå på jobb

– Dette er steder med livets rett. Det er etterslepet som er problemet. Vi kunne drevet i fem år til uten å nedbetale gjelden. Så da er det ikke aktuelt for noen å kjøpe, sier medgründer Arnt Andersen som deltar i det nye selskapet.

Finansavisen omtalte presentasjonen først. Her fremgår det at det er investert 50 til 60 millioner for å bygge de forskjellige stedene i porteføljen.

Bakgrunn for krisen: – Det var ganske mange millioner som manglet

– Ideen er at folk skal kunne fortsette å gå på jobb, og at vi sikrer de verdiene som faktisk er verdier, sier medgründer Runar Eggesvik om planene som nå er presentert for investorene.

DN i flere saker fortalt om hvordan Flott ble startet av utelivsveteranene Eggesvik og Andersen, med pengesterke investorer i ryggen. Da de gikk ut i ved begynnelsen av fjoråret var planene å åpne og overta ti utesteder. Underveis økte ambisjonene, inntil pengene gikk slutt og Flott havnet i en langvarig likviditetskrise.

Solgte nylig

Det er største aksjonær, Nordic Impact, som har tatt initiativ til å engasjere en rådgiver fra advokatfirmaet Ro Sommernes, går det frem av presentasjonen. Dette er investeringsselskapet til ventureinvestor og Selvaag-arving Tharald Nustad, og advokaten er betalt av betalt av egen lomme.

Konklusjonen er at «Flott-systemet er underfinansiert og deres anbefaling er en fullstendig restrukturering med fokus på å redde den delen av porteføljen man anser som levedyktig» heter det.

Mens Andersen deltar i det nye selskapet sammen med styreleder Jørgen Stråtveit og utelivsveteranen Bo Vivike, vil ikke Eggesvik kommentere sine planer fremover.

Bo Vivike utenfor stedet best kjent som Bar Tjuvholmen, som er en sentral del av porteføljen han nylig solgte til Eik. Den siste tiden har han vært rådgiver for Flott.

Bo Vivike solgte nettopp aksjemajoritet i stedene sine til utelivskjempen Eik, og sier til FA:

– Jeg har ikke fått noe honorar for konsulentjobben, men jeg har fått noen aksjer. Så får vi se om jeg får en rolle etter hvert. Min primære jobb er uansett i Eik Servering der jeg skal ivareta min egen portefølje som nettopp er solgt.

I aksjonærbrevet som ble sendt ut i forkant av presentasjonen fremgår det at Vivike ønsker å investere egne midler i det nye selskapet.

Arnt Andersen (venstre) og Runar Eggesvik er initiativtagere til Flott Gjort.

Leverandørene tar tap

I sommer stilte Flott-gründerne opp i DN Magasinet og fortalte hvordan de hadde sikret ny finansiering og fått konvertert gjeld, og hadde fått en ny sjanse. Det var likevel ikke nok. Prosessen de har varslet aksjonærene om, handler om å begrense skadene sier de.

– Et sted som Bakkekroen går veldig bra, og det vil skade tilliten om det må stenge i tre måneder. Både der og på Becco, for eksempel, så skal det ikke så mye til. Nye eiere er det beste som kan skje dem, sier Andersen, og fortsetter:

– Det er så mange mennesker det hele tiden går utover. Når det finnes en redningsplan, så må vi følge den. Det er en moralsk plikt.

– De store tapene her vil gå på leverandører. Dessverre noen veldig gode leverandører, sier Eggesvik.

Likviditetsproblemene begynte for alvor ved årsskiftet, etter et år med en veksttakt gründerne har innrømmet at ikke var bærekraftig. Etter eget utsagn begynte likviditetskrisen rundt årsskiftet. Siden da har de forsøkt å få Flott-systemet på rett kjøl, men har altså ikke lykkes.

– Når man sitter i det, er hele instinktet å forsøke å løse det. Du må forsøke å redde alt, det blir så overskyggende, det sitter dypt nede i ryggraden. Man må snu alle steiner på vegne av andre. Så ser du en mulig løsning, og løper etter den. Så var ikke det riktig, og du må finne en ny retning. Imens løper tiden, og ting tårner seg opp. Det er nådeløst.