Artikkelen fortsetter under annonsen

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på 3,14 prosent i første kvartal 2023 er 0,19 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. I samme kvartal i fjor slo Statens pensjonsfond Norge referanseindeksen med 0,3 prosentpoeng.

Avkastningen til renteporteføljen var på 3,25 prosent, som er 0,32 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen i første kvartal i år. I første kvartal i fjor var avkastningen til renteporteføljen på nivå med referanseindeksen.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond på vegne av Finansdepartementet.

– Markedet holdt seg godt oppe tross bankuro, men det er svakhetstegn, sier administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet.

– Oslo Børs var svakest i Norden i kvartalet, og vi har sett et kraftig fall i kronekursen, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.